Кулеба закликав надати Україні бойові літаки

Міністр наголосив, що українські аси героїчно боронять небо, але Росія має перевагу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни, які ще не надали Україні бойові літаки, зробити це зараз. Про це він написав 3 березня у Twitter.

«Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це!», – написав він.

Наші аси героїчно боронять небо. Але Росія має перевагу. Як можуть зараз спати партнери, які досі не надали Україні бойові літаки? Поки діти в Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах сидять в підвалах під бомбами? Ви можете ухвалити це рішення просто зараз. Зробіть це! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022

Нагадаємо, Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. Як повідомлялося до цього, Європа планувала відправити нам 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

Раніше Зеленський закликав Німеччину закрити небо над Україною.

Тим часом генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.

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