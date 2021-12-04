Курс Bitcoin обвалився на $10 тис.

Падіння курсу Bitcoin спричинило знецінення інших криптовалют

3 грудня курс Bitcoin почав поступово знижуватися із стартової позиції $57 тис. Станом на 4:00 Bitcoin коштував близько $53 тис. Потім стався драматичний обвал до $45 тис., а згодом зріс до $47 тис. Про це повідомляє видання iXBT.

За добу падіння становило майже 18%. За тиждень курс опустився на 15%. Ринкова капіталізація криптовалюти опустилася до $879 млрд, хоча ще недавно вона становила $1,3 трлн.

Інша популярна криптовалюта, Ethereum, зараз коштує близько $3,7 тис., при цьому курс криптовалюти знизився на 18% за добу І на 10% тиждень. Ринкова капіталізація Ethereum становить $441 млрд.

Bitcoin потягнув за собою інші криптовалюти. Криптовалюта Dogecoin, що підтримується Ілоном Маском, подешевшала на 26% за день і на 25% за тиждень. Курс Shiba Inu знизився на 20%.

Раніше повідомлялося, що на тлі новин про новий штам коронавірусу біткоїн різко впав, сягнувши шеститижневого мінімуму.

Нагадаємо, США завдають новий удар по криптовалюті. Трейдери обурені.

Як відомо, Лукашенко запропонував робітникам заводу з виробництва добрив майнити криптовалюту.