  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Курс біткоїна впав нижче психологічної позначки

    Біткоїн втратив 12% у ціні
    Курс найпопулярнішої у світі криптовалюти – біткоїна - впав на 12%, нижче психологічної позначки у десять тисяч доларів - до $9,8 тис. Про це свідчать дані CoinMarketCap. Інші криптовалюти також подешевшали. Ціна на Ethereum знизилася на 10% — до 1,045 доларів, Ripple втратив 15%, тепер його ціна трохи більше долара.
    • Сьогодні, 08:35
    • Розсилка
    Курс біткоїна знову падає
    Курс біткоїна знову падає

    Біткоїн втратив 12% у ціні

    Курс найпопулярнішої у світі криптовалюти – біткоїна - впав на 12%, нижче психологічної позначки у десять тисяч доларів - до $9,8 тис. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

    Інші криптовалюти також подешевшали. Ціна на Ethereum знизилася на 10% — до 1,045 доларів, Ripple втратив 15%, тепер його ціна трохи більше долара.

    Читайте також

    Капіталізація ринку криптовалют наразі складає 494 мільярдів доларів, частка біткоїна — приблизно 34%.

    Нагадаємо, 17 січня ціна на криптовалюту впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але за кілька днів відновила зростання.

    На фоні обвалу курсу криптовалюти Bitcoin інвестори почали переводити електронні активи в звичайні.

    За останні два роки 57 українських держслужбовців внесли у свої декларації біткоїни.

    Зокрема, у 2017 році одеські депутати витратили на купівлю біткоїнів майже 200 мільйонів гривень.

    Читайте також
    депутати Біткоїн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ