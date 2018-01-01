Курс біткоїна впав нижче психологічної позначки

Біткоїн втратив 12% у ціні

Курс найпопулярнішої у світі криптовалюти – біткоїна - впав на 12%, нижче психологічної позначки у десять тисяч доларів - до $9,8 тис. Про це свідчать дані CoinMarketCap. Інші криптовалюти також подешевшали. Ціна на Ethereum знизилася на 10% — до 1,045 доларів, Ripple втратив 15%, тепер його ціна трохи більше долара.



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Курс біткоїна знову падає

Біткоїн втратив 12% у ціні

Курс найпопулярнішої у світі криптовалюти – біткоїна - впав на 12%, нижче психологічної позначки у десять тисяч доларів - до $9,8 тис. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Інші криптовалюти також подешевшали. Ціна на Ethereum знизилася на 10% — до 1,045 доларів, Ripple втратив 15%, тепер його ціна трохи більше долара.

Капіталізація ринку криптовалют наразі складає 494 мільярдів доларів, частка біткоїна — приблизно 34%.

Нагадаємо, 17 січня ціна на криптовалюту впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але за кілька днів відновила зростання.

На фоні обвалу курсу криптовалюти Bitcoin інвестори почали переводити електронні активи в звичайні.

За останні два роки 57 українських держслужбовців внесли у свої декларації біткоїни.

Зокрема, у 2017 році одеські депутати витратили на купівлю біткоїнів майже 200 мільйонів гривень.