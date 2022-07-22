Путін заганяє себе в кут
У РФ назріває внутрішнє питання про цілі цієї війни
Що означає заява Лаврова про розширення географії війни?
- Нічого взагалі.
- 24 лютого вони думали захопити Київ, 20 липня вони застрягли на Донбасі та говорять про географію.
- У Путіна вперше за 22 роки не вдається піднімати ставки. Він лякає ядерною зброєю, судним днем і ще чимось, а Захід відмовляється від переговорів. Останній приклад – перезапуск Північного потоку-1. Він лякав його зупинкою, але не зміг зупинити, бо газ нікуди дівати.
- Протягом останніх днів одночасно Ушаков, Слуцький і Лавров говорили про переговори. Їм потрібно змусити Захід почати переговорний процес і там (на переговорах) вони спробують піднімати якісь ставки (інакше вони не ведуть переговори). Але поки, перш за все американці, їм відмовляють в цих самих переговорах. І тому Лавров змушений нести ахінею про географію.
- У РФ назріває і внутрішнє питання про цілі цієї війни. Сказати прямо – наша ціль Київ, вони бояться, сказати про вихід з війни не можуть, тому цією ідіотською мовою Оруела (новоязом, який уже охрестили некроязом) вони говорять про георгафію і отріцатєльниє всплитія.
Путін заганяє себе в кут. У нього поки немає ніяких можливостей розширяти географію. І тому єдине, що росіяни судорожно роблять – це шукають приводи для підняття ставок. Поки, на щастя, у них немає козирів.
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Джерело: блог Вадима Денисенка