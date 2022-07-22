У РФ назріває внутрішнє питання про цілі цієї війни

Що означає заява Лаврова про розширення географії війни?

Нічого взагалі. 24 лютого вони думали захопити Київ, 20 липня вони застрягли на Донбасі та говорять про географію. У Путіна вперше за 22 роки не вдається піднімати ставки. Він лякає ядерною зброєю, судним днем і ще чимось, а Захід відмовляється від переговорів. Останній приклад – перезапуск Північного потоку-1. Він лякав його зупинкою, але не зміг зупинити, бо газ нікуди дівати. Протягом останніх днів одночасно Ушаков, Слуцький і Лавров говорили про переговори. Їм потрібно змусити Захід почати переговорний процес і там (на переговорах) вони спробують піднімати якісь ставки (інакше вони не ведуть переговори). Але поки, перш за все американці, їм відмовляють в цих самих переговорах. І тому Лавров змушений нести ахінею про географію. У РФ назріває і внутрішнє питання про цілі цієї війни. Сказати прямо – наша ціль Київ, вони бояться, сказати про вихід з війни не можуть, тому цією ідіотською мовою Оруела (новоязом, який уже охрестили некроязом) вони говорять про георгафію і отріцатєльниє всплитія.

Путін заганяє себе в кут. У нього поки немає ніяких можливостей розширяти географію. І тому єдине, що росіяни судорожно роблять – це шукають приводи для підняття ставок. Поки, на щастя, у них немає козирів.

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Джерело: блог Вадима Денисенка

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