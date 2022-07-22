Доля війни вирішиться впродовж двох місяців – Forbes

Російські війська мають багато вразливих місць

Контрнаступ українських сил може відбутися у серпні. Найближчі тижні можуть стати переломними на фронті, а від того, як розвиватимуться події в липні – серпні, залежатиме майбутнє війни, йдеться у матеріалі Forbes.

Як зазначається у статті, російські війська мають багато вразливих місць. На правому березі Дніпра, в Херсонській області перебуває близько 15 000 російських солдат, забезпечення яких тримається на двох мостах (Антонівський і Антонівський залізничний) і дамбі Каховської ГЕС.

Знищення переправ через Дніпро істотно ускладнює подальше можливе просування ЗСУ на правий берег, тож, скоріше за все, командування Збройних сил вибере тактику вогневого впливу на ці мости.

Росії доведеться обирати: або відступити з правого берега й отримати великий репутаційний розгром, або тримати велике військове угрупування з незахищеними логістичними маршрутами та постійним ризиком його відрізання від ліній постачання (фактично оточення).

Інше вразливе місце – запорізький напрямок, який є ключем від півдня України. Без нього ідея сухопутного коридору з Кримом зазнає фіаско.

До того ж у випадку деокупації, наприклад, Мелітополя або напрямку Пологи-Бердянськ розриваються логістичні маршрути росіян між Донбасом і півднем. Утримання Росією військ на лівобережній Херсонщині від Енергодара до Криму матиме такі самі загрози, як і у випадку з правим берегом Херсонської області. Забезпечення цього угрупування триматиметься на двох вузьких ділянках суходолу з Криму.

Третє вразливе місце росіян – лінія Вовчанськ-Куп’янськ-Ізюм. Проблемність цієї ділянки в тому, що ця частина окупованої Харківщини фактично відрізана від Луганської області річкою Оскіл і Оскільським водосховищем.

Через Оскільське водосховище довжиною 80 км від Куп’янська до Осколу є лише два мости. При цьому в Ізюмі зосереджене найбільше угрупування військ ворога. Відрізання його від шляхів постачання може стати серйозною проблемою для Росії і, можливо, навіть причиною відступу військ. «Головне правило, яке мають зрозуміти українці, що знаходяться далеко від лінії фронту: Росія не вміє компенсувати військові невдачі інакше, ніж через терор. Кожна поразка призводитиме до того, що росіяни намагатимуться помститись ракетними ударами по українських містах... Варто уникати перебування поряд з великими об’єктами, такими як будинки культури, навчальні заклади, промислові об’єкти, військові частини тощо»,– йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, ЗСУ заблокували окупантам шлях через Антонівський міст. Також, Керівник розвідки Естонії назвав довгострокові цілі Путіна у війні.

Триває 149-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках, там тривають бої.

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