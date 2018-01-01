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    Курс валют: євро перетнув позначку в 34 гривні

    НБУ встановив на 12 січня офіційний курс гривні до євро на рівні 34,18 гривні
    Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,44 гривні. Про це йдеться на сайті НБУ Водночас, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 34,18 гривні. За 10 російських рублів дають 4,9909 гривні. Нагадаємо, станом на 11 січня офіційний курс гривні до євро був
    • Сьогодні, 21:12
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    Євровалюта
    Євровалюта

    НБУ встановив на 12 січня офіційний курс гривні до євро на рівні 34,18 гривні

    Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,44 гривні.

    Про це йдеться на сайті НБУ

    Водночас, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 34,18 гривні.

    За 10 російських рублів дають 4,9909 гривні.

    Нагадаємо, станом на 11 січня офіційний курс гривні до євро був встановлений на рівні 33,97 гривні.

    Варто зазначити, що українська влада вирішила врегулювати функціонування ринку криптовалют.

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