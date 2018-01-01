Курс валют: Нацбанк послабив гривню

У понеділок долар торгуватиметься на рівні 28,54 грн

Національний банк України встановив офіційний валютний курс на понеділок, 15 січня, на рівні 28,54 грн/дол., 34,63 грн/євро та 5,04 грн за 10 російських рублів Про це повідомляється сайті НБУ. Міжбанк у п'ятницю, 12 січня відкрився доларом по 28,43 у покупці та 28,45 грн у продажу, закрився на рівні 28,54-28,56 грн/дол. у покупці та



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У понеділок долар торгуватиметься на рівні 28,54 грн

Національний банк України встановив офіційний валютний курс на понеділок, 15 січня, на рівні 28,54 грн/дол., 34,63 грн/євро та 5,04 грн за 10 російських рублів

Про це повідомляється сайті НБУ.

Міжбанк у п'ятницю, 12 січня відкрився доларом по 28,43 у покупці та 28,45 грн у продажу, закрився на рівні 28,54-28,56 грн/дол. у покупці та продажу відповідно.

Середня вартість долара на чорному ринку станом на 19:00 склала 28,5 грн у покупці та 28,6 грн у продажу. При цьому пропозиції купівлі доходять до 28,8 грн/дол., у продажу долар сягає 29,2 грн.

Нагадаємо, регулятор очікує, що гривня після січневого падіння стабілізується протягом року

Раніше у Нацбанку розповіли, чому швидко зросли ціни.