Лагун остаточно програв суд НБУ щодо справи Омега Банку



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Фото: програма Схеми

Власник Омега Банку програв останню судову інстанцію

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 28 травня підтвердив законність рішення Національного банку України щодо виведення з ринку неплатоспроможного Омега Банку. Про це повідомляє НБУ.

Касаційну скаргу подавав Микола Лагун, який володів 99,99% акцій Омега Банку. Він вимагав скасувати постанови НБУ про зарахування банку до категорії проблемних (постанова №65/БТ від 30 січня 2015 року), про зарахування до категорії неплатоспроможних (постанова №152 від 2 березня 2015 року) і рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізосіб про введення тимчасової адміністрації (рішення №52 від 2 березня 2015 року).

Цю скаргу Верховний суд залишив без задоволення, а постанову Київського апеляційного адмінсуду від 16 грудня 2015 року та постанову Окружного адмінсуду Києва від 5 листопада 2015 року, згідно з якою Лагуну відмовлено в задоволенні позовних вимог, залишено без змін.

Нагадаємо, підставою для зарахування Омега Банку до категорії неплатоспроможних 2 березня 2015 року було зменшення регулятивного капіталу банку до рівня, який був нижчим за одну третину мінімально встановленого рівня, і який становив 28,2 млн грн за мінімального значення 120 млн грн.

Рішення про ліквідацію цього банку Нацбанк ухвалив за пропозицією ФГВФО 6 липня 2015 року.

Ще в 2016 році програма Схеми повідомляла, що частину кредитів Омега банку перед банкрутством продали раніше пов’язаним з Лагуном компаніям.