Латвія збирається заборонити магазинам маніпулювати знижками

Правила будуть поширюватися не тільки на конкретні товари, але і на такі оголошення як, наприклад, «тільки сьогодні знижка 20% на всі товари»

Торговці будуть зобов'язані чітко вказувати ціну товару до знижки

Міністерство економіки Латвії підготувало порядок, який регулюватиме маркування цін і знижок на пропоновані товари в магазинах, що має обмежити можливості маніпулювання знижками. Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що сьогодні документ був переданий на погодження іншим відомствам. Нові правила мають виключити ситуацію, коли продавець ненадовго підвищує ціну на товар, а потім під виглядом «великої знижки» знижує її до колишнього рівня.

Планується, що торговці будуть зобов'язані чітко вказувати ціну товару до знижки, а саме – найнижчу ціну товару за 30 днів до того, як була оголошена знижка. При цьому ці правила будуть поширюватися не тільки на конкретні товари, але і на такі оголошення як, наприклад, «тільки сьогодні знижка 20% на всі товари».

Однак винятки передбачені для наступних категорій:

продукти, у який найближчим часом закінчується термін придатності;

при знижці на товари, які знаходяться у продажу менше 30 днів, слід вказувати мінімальну ціну за останні сім днів до знижки.

До слова, у Латвії невакцинованих депутатів пускатимуть у парламент лише з тестами.