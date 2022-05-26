Атака на Харків: кількість загиблих зросла до семи

Рашисти знову гатили по Харкову

Серед поранених є дитина

Кількість загиблих унаслідок обстрілу центральної частини Харкова сьогодні, 26 травня, зросла до семи, ще 17 осіб отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля. Загинули сім мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина», – поінформував Синєгубов.

Він зазначив, що ворог знову підступно тероризує цивільне населення.

«Ще раз прошу усіх без нагальних потреб не перебувати на вулицях. Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще дуже зарано», - сказав голова ОВА.

Він наголосив, що Збройні сили України знають свою справу і женуть ворога з регіону.

«На півночі, північно-східному напрямку та на Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Ворог несе значних втрат», – заявив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що станом на 16 годину внаслідок обстрілу Харкова, загинуло п’ять людей.

Нагадаємо, сьогодні, 26 травня, російські загарбники обстріляли Харків.