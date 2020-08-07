Криклій розповів, чи користується популярністю у Львівському аеропорту ПЛР-тестування
За три тижні роботи ПЛР-лабораторії туристи вже зробили понад 900 тестів на Covid-19
У Львівському аеропорту за три тижні роботи ПЛР-лабораторії туристи вже зробили понад 900 тестів на Covid-19. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Кликлій.
Криклій зазначив, що послугами ПЛР-лабораторій можуть скористатися громадяни, які виїжджають до країн світу, де обов’язковою умовою є наявність негативного тесту на коронавірус, а також ті, хто прибуває в Україну з країн «червоної зони» і не хоче проходити 14-денну самоізоляцію.
Нагадаємо, в Україні аеропорти «Бориспіль», «Харків» та «Львів» відкрили пункти тестування на коронавірус.
Зазначимо, що SkyUp відклала відновлення польотів до дев'яти країн та скасувала частину рейсів. У цьому списку також опинилися рейси до Іспанії.
До слова, 7 серпня в Україні вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.
Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.
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Всього78261
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Одужали43055
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Хворіють33354
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Померли1852
Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.