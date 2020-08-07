Криклій розповів, чи користується популярністю у Львівському аеропорту ПЛР-тестування



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Послугами ПЛР-лабораторій можуть скористатися громадяни, які виїжджають до країн світу, де обов’язковою умовою є наявність негативного тесту на коронавірус, а також ті, хто прибуває в Україну з країн «червоної зони» - міністр

За три тижні роботи ПЛР-лабораторії туристи вже зробили понад 900 тестів на Covid-19

У Львівському аеропорту за три тижні роботи ПЛР-лабораторії туристи вже зробили понад 900 тестів на Covid-19. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Кликлій.

Криклій зазначив, що послугами ПЛР-лабораторій можуть скористатися громадяни, які виїжджають до країн світу, де обов’язковою умовою є наявність негативного тесту на коронавірус, а також ті, хто прибуває в Україну з країн «червоної зони» і не хоче проходити 14-денну самоізоляцію.

Нагадаємо, в Україні аеропорти «Бориспіль», «Харків» та «Львів» відкрили пункти тестування на коронавірус.

Зазначимо, що SkyUp відклала відновлення польотів до дев'яти країн та скасувала частину рейсів. У цьому списку також опинилися рейси до Іспанії.

До слова, 7 серпня в Україні вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

Коронавірус в Україні

Всього 78261

Одужали 43055

Хворіють 33354

Померли 1852

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Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.

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