Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 700 випадків, 21 людина померла
402 особи напередодні було госпіталізовано з Covid-19
За минулу добу, 21 липня, в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 22). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 402 особи;
- летальних випадків – 21;
- одужало – 501 особу;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 20 724 особи,
- методом ІФА – 7 749 осіб,
- експрес-тестами – 14 794 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 246 656 осіб;
- одужало – 2 183 003 особи;
- летальних випадків – 52 790;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
Зазначимо, коронавірус вбиває частіше, ніж рак: від чого помирають українці.
Нагадаємо, зараз в Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу. З 21 липня, крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca, почали застосовувати Moderna.
На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.
Як відомо, в Україні з початку місяця вже зробили стільки ж щеплень, як за весь червень.