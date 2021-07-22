Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 700 випадків, 21 людина померла

402 особи напередодні було госпіталізовано з Covid-19

За минулу добу, 21 липня, в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 22). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 402 особи;

летальних випадків – 21;

одужало – 501 особу;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 724 особи,

методом ІФА – 7 749 осіб,

експрес-тестами – 14 794 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 246 656 осіб;

одужало – 2 183 003 особи;

летальних випадків – 52 790;

проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

Зазначимо, коронавірус вбиває частіше, ніж рак: від чого помирають українці.

Нагадаємо, зараз в Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу. З 21 липня, крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca, почали застосовувати Moderna.

На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

Як відомо, в Україні з початку місяця вже зробили стільки ж щеплень, як за весь червень.