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    Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 700 випадків, 21 людина померла

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    21 липня в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби - Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 700 випадків, 21 людина померла
    21 липня в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби
    Фото: aa.com.tr

    402 особи напередодні було госпіталізовано з Covid-19

    За минулу добу, 21 липня, в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 22). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 402 особи;
    • летальних випадків – 21;
    • одужало – 501 особу;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 20 724 особи,
    • методом ІФА – 7 749 осіб,
    • експрес-тестами – 14 794 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 246 656 осіб;
    • одужало – 2 183 003 особи;
    • летальних випадків – 52 790;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

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    Зазначимо, коронавірус вбиває частіше, ніж рак: від чого помирають українці.

    Нагадаємо, зараз в Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу. З 21 липня, крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca, почали застосовувати Moderna.

    На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

    Як відомо, в Україні з початку місяця вже зробили стільки ж щеплень, як за весь червень.

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    Теги: статистика українці Україна населення коронавірус
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    Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 700 випадків, 21 людина померла