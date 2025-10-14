Названо фігурантів розшуку, що керують сотнями компаній в Україні

Майже половина ймовірних «масових керівників», які перебували чи перебувають у розшуку, керують компаніями у Києві

Станом на жовтень 2025 року в Україні зафіксовано 40 фізичних осіб, чиї прізвища, імена та по батькові збігаються з тими, хто перебуває або перебував у розшуку й очолює понад 10 компаній. Сукупно ці люди нині або раніше очолювали 851 компанію. Про це йдеться у дослідженні YouControl, передає «Главком».

За даними аналізу, майже половина ймовірних «масових керівників», які перебували чи перебувають у розшуку, керують компаніями у Києві – 370 бізнесів або 43% від загальної кількості. Затребуваними серед таких серійних підприємців також є Дніпропетровщина (7%), Чернігівщина (6,5%), а також Київська, Донецька та Харківська області з часткою по 5% кожна.

Рекордною кількістю компаній керувала особа з ПІБ Марікуца Дмитро Станіславович – півсотні бізнесів. Найбільше підприємств зареєстровані у 2018 році, а це 21 компанія з різними видами діяльності – від роздрібної та оптової торгівлі, до сільського господарства. Марікуца має історичний запис у 2020 році в наборі даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів». Проти нього були відкриті провадження за крадіжку, а також за незаконне зберігання наркотичних засобів та підробку документів.

На другому місці Передеряєв Дмитро Валерійович із 45 бізнесами. У 2018 та 2019 роках він очолював по 12 компаній у секторі оптової торгівлі, забудовників, сільському господарстві та ін. Щодо особи з зазначеним ПІБ були відкриті провадження про аліменти, водіння у нетверезому стані, шахрайство та борги.

«Масовий керівник» – це фізична особа, яка є керівником великої кількості юридичних осіб (здебільшого вважається 10 або більше), які не перебувають у стані припинення.

І на третій сходинці опинився Счастливенко Павло Олександрович із 40 компаніями. Найбільша кількість очолюваних ним бізнесів – дев'ять компаній, що працюють у сфері транспорту і логістики, оптової торгівлі та сільського господарства, зареєстровані у 2016 році. Счастливенко звинувачувався у крадіжці та 22.12.2021 року.

Також Олексій Олексійович Лущин є керівником компанії, що займається оптовою торгівлею цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, входить у групу «ДБК-Житлобуд». Підприємство зареєстровано в Києві 11.02.2010 року та має статутний капітал у розмірі 1 тис. грн. Компанія окрім українського бенефіціара Петра Степановича Шилюка має кіпрського засновника. Чоловіка підозрювали у шахрайстві.

До «Групи Олександра Онищенка» належать компанії у сферах транспорту й логістики, охоронної та розслідувальної діяльности, харчової й газової промисловости, а також фінансових послуг. Їх очолює Канцелярук Олександр Борисович, який у 2019 році був зазначений у базі «Особи, що переховуються від правоохоронних органів» – його підозрювали у розтраті майна та відмиванні доходів, здобутих злочинним шляхом.

Керівником низки компаній є особа з ПІБ Безсонов Роман Миколайович, що входять у «Групу Олега Шарпана», а одна компанія має відношення до згаданої корпоративної групи.

«Найбільше бізнесів, за якими спрацювали фактори обачності, у особи з ПІБ Майстров Денис Анатолійович. Таких 17 компаній, більшість з яких зареєстрована в період 20217-2019 рр. та займаються неспеціалізованою оптовою торгівлею, наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, іншими видами роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах та організування конгресів і торговельних виставок», – йдеться у матеріалі.

Водночас Безсонов Роман Миколайович має історичний запис у 2022 році в наборі даних «Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів», керує двома бізнесами, пов’язаними з Білоруссю в минулому. Так, одна компанія займається оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, раніше мала кінцевого бенефіціарного власника з Республіки Білорусь – Андрія Леонідовича Куделька.

До слова, іноземці цього року зареєстрували в Україні 1 648 ФОПів – це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка нерезидентів серед нових підприємців становить лише 0,7%.