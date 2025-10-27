Головна Київ Новини
Київський виробник соусів «Вогняр» постраждав від російської атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київський виробник соусів «Вогняр» постраждав від російської атаки
Склад «Вогняра» розташований у Деснянському районі столиці
фото: Вогняр

Ворожа ракета у ніч на 25 жовтня знищила один зі складів компанії

Російська атака на Київ у ніч на 25 жовтня знищила один зі складів виробника гострих соусів «Вогняр». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Ворожа ракета в ніч з пʼятниці на суботу вщент знищила один з наших складів. Чи ми злякались? Так! Бо там могли бути люди й дякувати всім богам на момент удару не було нікого. Чи великі збитки? Сказати дуже великі – це буде десь половина», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відправлення замовлень інтернет-магазину відбувається в штатному порядку. «Відправлення на мережі відновимо найближчим час як перебудуємо логістику з інших складів», – написала пресслужба компанії.

«Вогняр» – це український виробник гострих соусів, що виготовляють із перцю, вирощеного власноруч. Компанія була заснована в Києві у грудні 2016 року.

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Як повідомлялося, ракетним ударом було знищено складські приміщення великої фармацевтичної компанії «Оптіма-Фарм». Попередньо збитки становлять понад $100 млн.

