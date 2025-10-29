Польотів стане суттєво менше: Lufthansa скорочує кількість авіарейсів у Європі

Lufthansa скорочує внутрішні рейси по Німеччині і не тільки через високі податки

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa з метою економії скоротить кількість внутрішніх рейсів навесні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Focus online.

Літній розклад, що набирає чинності з 29 березня 2026 року, передбачає збереження всіх внутрішніх маршрутів Німеччиною. Проте кількість рейсів до хабів у Франкфурті-на-Майні та Мюнхені скоротиться приблизно на 50 на тиждень. У компанії пояснили такий захід високими податками та державними зборами.

Зокрема, буде скорочено рейси з Мюнхена в Кельн, Дюссельдорф і Берлін, а також з Франкфурта-на-Майні в Лейпциг та Нюрнберг. Крім цього, з економічних причин будуть повністю скасовані рейси з Франкфурта-на-Майні до Тулузи (Франція) та з Мюнхена до Таллінна (Естонія) та Ов'єдо (Іспанія).

Раніше глава концерну Lufthansa Group Карстен Шпор в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt заявив, що Lufthansa планує влітку 2026 року скасувати близько 100 рейсів на тиждень усередині країни через високі податки та збори. Крім того, він підтвердив, що Lufthansa скоротить штат адміністративних співробітників на 4 тис. до 2030 року за рахунок автоматизації та впровадження цифрових технологій. Таким чином компанія розраховує збільшити прибутковість та оптимізувати бізнес-стратегію.

До слова, на початку жовтня стало відомо, що профспілка Vereinigung Cockpit вимагає від керівництва компанії Lufthansa збільшити пенсійні внески тисячам пілотів. У зв'язку з цим переважна більшість із них підтримала проведення страйку.