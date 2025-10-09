Johnson & Johnson має виплатити $966 млн за смерть пенсіонерки

Присяжні зобов'язали Johnson & Johnson виплатити $966 млн у справі про рак, спричинений тальком

У США суд зобов'язав корпорацію Johnson & Johnson (J&J) виплатити $966 млн. як компенсацію сім'ї 88-річної пенсіонерки з Каліфорнії, яка померла після використання дитячої присипки на основі тальку. Як пише «Главком», про це повідомила газета The New York Times.

«Суд зобов'язав Johnson & Johnson виплатити $966 млн родині жінки, яка померла у 2021 році від рідкісної форми раку. Родичі Мей Мур стверджують, що у неї розвинулася мезотеліома після використання дитячої присипки J&J на основі тальку, у складі якої був азбест», – йдеться у тексті.

Уточнюється, що корпорація має виплатити $16 млн як компенсацію збитків та $950 млн у вигляді штрафних санкцій. При цьому віцепрезидент Johnson & Johnson Ерік Хаас висловив незгоду з рішенням суду та заявив про намір оскаржити його в апеляційному суді.

Johnson & Johnson – не тільки одна з найбільших компаній США з капіталізації $510 млрд, але й одна з найстаріших. Її заснував Роберт Вуд Джонсон разом зі своїми братами у 1886 році. Вона залишається одним із світових лідерів серед виробників медичної техніки, фармацевтики та гігієнічних товарів. Одне з найгучніших напрацювань Johnson & Johnson останніх років – вакцина проти ковіда. Також позиції гіганта посилюють гучні поглинання. У 2020 р. компанія за $6,5 млрд придбала Momenta Pharmaceuticals, яка веде перспективні розробки у сфері антитіл. А торік J&J віддала $16,6 млрд. за Abiomed, яка розробляє пристрої для підтримки кровообігу.

Представники компанії заперечують наявність азбесту у складі дитячої присипки. Незважаючи на ці твердження, Johnson & Johnson припинила продаж товару на основі тальку, оскільки справа Мей Мур не є першим подібним інцидентом.

Як писав раніше «Главком», компанія Johnson & Johnson вдруге подала заяву про банкрутство, але суддя у США відхилив цей запит. Таким способом бренд намагається уникнути відповідальноті за десятки тисяч позовів від людей з усього світу через дитячу присипку на основі тальку, яка нібито викликає рак.