Справу про розкрадання коштів Маріуполя щодо фірми депутата Лашина поновлено, – Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора повідомив про відновлення розслідування у справі, пов'язаній із бізнесом маріупольського депутата Олександра Лашина

Органи прокуратури підтвердили, що матеріали кримінального провадження №42022052700000008, у якому фігурує бізнес маріупольського депутата Олександра Лашина, поновлені. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора та Донецької обласної прокуратури, що опубліковані на порталі «Доступ до правди».

Йдеться про кримінальне провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 ККУ - привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах. Мова про кошти місцевого бюджету м. Маріуполь. В межах провадження, розслідується діяльність фірма «Олімп Строй», співвласником якої є Олександр Лашин - депутат Маріупольської міської ради. Компанію пов'язують також із ТОВ «АВ-Капіла», яке належить тому ж депутату.

Слідство встановило, що посадові особи «Олімп Строю» у 2021 році, діючи за попередньою змовою групою осіб, могли привласнити бюджетні кошти під час виконання капітальних ремонтів прибудинкових територій та міжквартальних проїздів у Маріуполі. Загальна сума шести договорів, укладених із міськими замовниками (№35, 37, 40, 289, 326, 333), перевищувала 7,4 млн грн, при цьому в актах виконаних робіт, за версією слідства, було завищено обсяги та вартість ремонтів, що призвело до збитків державі.

У прокуратурі повідомили, що матеріали провадження були втрачені, але згодом відновлені за рішенням суду, що дозволило слідчим продовжити розслідування навіть в умовах воєнного стану.

Водночас в ОГП не стали розголошувати відомості стосовно статусів фігурантів та обставини щодо вручення їм підозр, посилаючись на таємницю слідства.

«Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим», — нагадали прокурори.

Таким чином, Офіс Генпрокурора і Донецька обласна прокуратура офіційно підтвердили активну фазу слідства щодо бізнесу депутата Лашина. Фірма останнього, за повідомленнями ЗМІ, також отримувала мільйонні підряди від «Маріупольавтодору».

Раніше, Олександр Лашин вимагав від президента Володимира Зеленського створити Маріупольську військову адміністрацію.