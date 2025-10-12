Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Названо топ-10 професій, які українці повністю ігнорують

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Названо топ-10 професій, які українці повністю ігнорують
На ринку праці є вакансії сажотруса, та на таку роботу ніхто не поспішає
фото з відкритих джерел

Хоча ринок праці в Україні динамічний, існують десятки вакансій, на які з початку року не надійшло жодного резюме

В Україні, попри наявність вакансій, немає жодного попиту серед шукачів роботи. До списку потрапили 10 спеціальностей – від вузькопрофільних робітничих до медичних та урядових посад, на які з початку року не надійшло жодного резюме. Як інформує «Главком», про це пише Державна служба зайнятості.

Експерти пояснюють, що головна причина такого «ігнорування» – у специфічності та високих вимогах до кандидатів. Більшість цих професій потребують вузькопрофільної технічної освіти, тривалої підготовки, специфічних навичок або допусків, що різко звужує коло потенційних претендентів. У підсумку, попри потребу роботодавців, на ринку праці виникає дефіцит відповідних кадрів.

Ось перелік спеціальностей, на які з початку 2025 року не було подано жодної заявки:

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів (40 вакансій) –фахівець, що гарантує безпечну роботу ескалаторів у метро, ТРЦ та інших місцях.

Машиніст автомотриси (24 вакансії) – залізничник, який керує самохідним вагоном для локальних перевезень.

Помічник майстра з оброблення волокна та перемотування нитки (16 вакансій) – спеціаліст, що обслуговує ткацьке та в’язальне обладнання.

Сажотрус (14 вакансій) – фахівець із чищення та обслуговування димоходів і систем опалення.

Монтувальник сцени (14 вакансій) – працівник, що збирає сценічні конструкції та декорації для вистав і концертів.

Лікар-хірург-проктолог (колопроктолог) (13 вакансій) – вузькопрофільний медик, що лікує захворювання товстої та прямої кишки.

Урядовий уповноважений (12 вакансій) – державна посада для реалізації антикорупційної політики, реформ тощо.

Оцінювач професійної кваліфікації (11 вакансій) – спеціаліст, що проводить оцінку знань та навичок працівників для підтвердження їхньої кваліфікації.

Науковий співробітник у сфері бібліотечної справи (11 вакансій) – фахівець, що займається науковою діяльністю в бібліотеках та інформаційних центрах.

Машиніст пересувного бетонозмішувача (10 вакансій) – оператор будівельної техніки.

Найбільше роботодавцям бракує фахівців робітничих та педагогічних спеціальностей: лідерами за кількістю вакансій стали електромонтери, асистенти вчителів, слюсарі-сантехніки та слюсарі-ремонтники. Також значний попит спостерігається на офіціантів, токарів та операторів верстатів з програмним керуванням.

Нагадаємо, бізнес відчуває наслідки нових правил виїзду чоловіків за кордон. Кількість звільнень серед працівників віком 18-22 років у низці компаній помітно зросла.

Також у Фінляндії дотримання робочого часу та права працівників суворо контролюються, а перепрацювання оплачуються. В Україні ж традиційно прийнято залишатися на роботі понаднормово, часто жертвуючи особистим життям та сім’єю. 

Читайте також:

Теги: державна служба бізнес українці робота медик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роковини масових репресій Польщі проти Галичини
Перед Волинню 1943 року була зґвалтована Галичина у 1930 році
16 вересня, 18:15
Дмитра Хилюка вдалося визволити з полону 24 серпня цього року
«Садизм у чистому вигляді». Журналіст, що повернувся після трьох років полону, розказав про ставлення росіян до українців
13 вересня, 18:14
Сенат Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: що зміниться
Сенат Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: що зміниться
18 вересня, 00:45
Десятки тисяч людей протестують проти проєкту шахти в Еквадорі
Золота лихоманка чи екологічна катастрофа? У Еквадорі вийшли на протест десятки тисяч людей
17 вересня, 10:33
Лікарі Інституту серця успішно видалили кулю з серця захисника Маріуполя після трьох років у полоні
Воїну з «Азовсталі», який три роки пробув у полоні, хірурги видалили кулю з серця
19 вересня, 14:44
Луценко пояснює, що він політично значуща особа, на яких розповсюджується посилений фінансовий моніторинг
Ексгенпрокурор Луценко поскаржився, що його ніде не беруть на роботу
29 вересня, 23:13
Скасування цінових обмежень покращить інвестиційний клімат України – Асоціація
Скасування цінових обмежень покращить інвестиційний клімат України – Асоціація
17 вересня, 16:36
У 2024 році було зафіксовано 323 справи про рейдерство
В Україні за рік кількість справ про рейдерство зменшилася більш ніж на третину
6 жовтня, 09:23
Ірландія відправила Україні пакет допомоги для ЗСУ, зокрема автомобілі та роботи для розмінування
Ірландія відправила ЗСУ техніку для розмінування
19 вересня, 09:03

Особисті фінанси

Названо топ-10 професій, які українці повністю ігнорують
Названо топ-10 професій, які українці повністю ігнорують
Українців, які передають свої банківські картки іншим, візьмуть під нагляд
Українців, які передають свої банківські картки іншим, візьмуть під нагляд
Спекуляції під час блекауту: податкова звернулась до підприємців
Спекуляції під час блекауту: податкова звернулась до підприємців
Гетманцев пояснив, як підвищити українські пенсії до рівня ЄС
Гетманцев пояснив, як підвищити українські пенсії до рівня ЄС
Доплати до пенсії у 2025 році: хто має право і скільки заплатять
Доплати до пенсії у 2025 році: хто має право і скільки заплатять
Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону
Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua