П’ять держкомпаній увійшли до топ-10 за обсягом виторгу в минулому кварталі

Перелік лідерів очолив D.Trading з виторгом у 197,7 млрд грн

61 387 компаній подали фінзвітність за третій квартал 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Перше місце посів D.Trading з виторгом у 197,7 млрд грн (+36,1% до третього кварталу 2024 року). Друге та третя місця у списку лідерів посів державний «Енергоатом» – 173,9 млрд грн (+33,4%) та «Нафтогаз Трейдинг» – 90,2 млрд грн (+17,1%). Пʼятірку лідерів замкнули Dl Solution – 84,0 млрд грн (+33,8%) та «Укренерго» – 76,9 млрд грн (+6,3%)

Також у списку є «Сільпо-Фуд» – 75,9 млрд грн (+13,8%), Донбаське промислово-транспортне підприємство – 75,2 млрд грн, «Укрнафта» – 72,7 млрд грн (-5,4%) та «Кернел-Трейд» – 72,4 млрд грн (+13,1%). Десяте місце у рейтингу підприємств з найбільшим виторгом посіла «Укрзалізниця» – 66,0 млрд грн, зменшивши показники порівняно з минулим роком (-15,4%).

Нагадаємо, АТ «НАЕК «Енергоатом» 29 жовтня уклало договір із ПрАТ «Страхова компанія «Колоннейд Україна» за підсумками тендеру на страхування відповідальності голови та членів наглядової ради. Загальна вартість контракту становить 19,30 млн грн.

Послуги надаватимуть протягом одного року. Із загальної страхової премії 19,30 млн грн, 17,37 млн грн призначено для покриття відповідальності членів наглядової ради, а 1,93 млн грн – для відшкодування витрат застрахованих осіб. Страховий тариф складає 4,9375%.

До слова, «Укрзалізниця» планує підвищити ціни на квитки у СВ-вагони і перший клас поїздів Інтерсіті. За рахунок цих коштів розраховують збільшити дохід перевізника.