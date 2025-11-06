Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

П’ять держкомпаній увійшли до топ-10 за обсягом виторгу в минулому кварталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
П’ять держкомпаній увійшли до топ-10 за обсягом виторгу в минулому кварталі
Державний «Енергоатом» задекларував 173,9 млрд грн виторгу
фото з відкритих джерел

Перелік лідерів очолив D.Trading з виторгом у 197,7 млрд грн

61 387 компаній подали фінзвітність за третій квартал 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Перше місце посів D.Trading з виторгом у 197,7 млрд грн (+36,1% до третього кварталу 2024 року). Друге та третя місця у списку лідерів посів державний «Енергоатом» – 173,9 млрд грн (+33,4%) та «Нафтогаз Трейдинг» – 90,2 млрд грн (+17,1%). Пʼятірку лідерів замкнули Dl Solution – 84,0 млрд грн (+33,8%) та «Укренерго» – 76,9 млрд грн (+6,3%)

Також у списку є «Сільпо-Фуд» – 75,9 млрд грн (+13,8%), Донбаське промислово-транспортне підприємство – 75,2 млрд грн, «Укрнафта» – 72,7 млрд грн (-5,4%) та «Кернел-Трейд» – 72,4 млрд грн (+13,1%). Десяте місце у рейтингу підприємств з найбільшим виторгом посіла «Укрзалізниця» – 66,0 млрд грн, зменшивши показники порівняно з минулим роком (-15,4%).

Нагадаємо, АТ «НАЕК «Енергоатом» 29 жовтня уклало договір із ПрАТ «Страхова компанія «Колоннейд Україна» за підсумками тендеру на страхування відповідальності голови та членів наглядової ради. Загальна вартість контракту становить 19,30 млн грн.

Послуги надаватимуть протягом одного року. Із загальної страхової премії 19,30 млн грн, 17,37 млн грн призначено для покриття відповідальності членів наглядової ради, а 1,93 млн грн – для відшкодування витрат застрахованих осіб. Страховий тариф складає 4,9375%.

До слова, «Укрзалізниця» планує підвищити ціни на квитки у СВ-вагони і перший клас поїздів Інтерсіті. За рахунок цих коштів розраховують збільшити дохід перевізника. 

Читайте також:

Теги: ДТЕК Енергоатом бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Gulliver, який відкрився у 2013 році, будували за кредитні кошти
Столичний ТРЦ Gulliver закрито: що відомо про конфлікт і чого чекати киянам
Вчора, 13:45
«Енергоатом» заявив, що дотримується антикорупційної політики
Правоохоронці провели обшуки в одній з філій «Енергоатому»
4 листопада, 16:54
Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації
Уряд запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу: як подати заявку
24 жовтня, 16:58
Французи не хочуть ризикувати грошима у власній країні
Французькі мільйонери масово виводять кошти із країни
20 жовтня, 08:51
Відключенні повʼязані з масштабними ударами РФ по енергетиці
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
15 жовтня, 18:04
Метінвест Ахметова увійшов до топ-10 найбільших платників податків України
Метінвест Ахметова увійшов до топ-10 найбільших платників податків України
15 жовтня, 16:23
Іноземці все рідше відкривають бізнес в Україні: невтішна статистика
Іноземці все рідше відкривають бізнес в Україні: невтішна статистика
13 жовтня, 08:59
Адвокати виявилися найбільш підготовленими до лобістської роботи
Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів Влада і бізнес
10 жовтня, 16:15
У 2024 році було зафіксовано 323 справи про рейдерство
В Україні за рік кількість справ про рейдерство зменшилася більш ніж на третину
6 жовтня, 09:23

Бізнес

П’ять держкомпаній увійшли до топ-10 за обсягом виторгу в минулому кварталі
П’ять держкомпаній увійшли до топ-10 за обсягом виторгу в минулому кварталі
Борги на балансуючому ринку ставлять під загрозу розвиток систем зберігання енергії – експертка
Борги на балансуючому ринку ставлять під загрозу розвиток систем зберігання енергії – експертка
Держава шукає управителя для «Моршинської»
Держава шукає управителя для «Моршинської»
Український бізнес на зустрічі з МВФ закликав скасувати програму кешбек
Український бізнес на зустрічі з МВФ закликав скасувати програму кешбек
Підвищення тарифу на передачу електроенергії. Асоціація добувної промисловості зробила заяву
Підвищення тарифу на передачу електроенергії. Асоціація добувної промисловості зробила заяву
«Укрзалізниця» підвищить ціни на квитки – член наглядової ради
«Укрзалізниця» підвищить ціни на квитки – член наглядової ради

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua