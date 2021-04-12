Малюська анонсував аукціон з продажу в'язниці у Коцюбинському

Аукціон відбудеться вже у п’ятницю, 15 квітня

Міністр юстиції України Денис Малюська нагадав, що подати документи для участі в аукціоні з придбання Ірпінського виправного центру у селищі Коцюбинському, що під Києвом, можна до 15 квітня.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Нагадую – залишилось лише 5 днів для подання заявки про участь в аукціоні з придбання в’язниці у Коцюбинському (за 3 хвилини від Києва). Прекрасний будівельний майданчик: більше 8 гектарів землі, гарний високий паркан навколо усієї земельної ділянки, підведені усі комунікації (включно з власною підстанцією)», – написав міністр.

Він зазначив, що ціна об'єкта продажу знижена на 50% і становить 110 мільйонів гривень.

Малюська нагадав, що аукціон відбудеться вже у п’ятницю, 15 квітня.

Всього Міністерство юстиції планує продати на аукціонах майно 35 виправних установ, які законсервовані і не використовуються. У Мін'юсті пояснюють, що на утримання закритих в'язниць держава витрачає мільйони гривень.

Державна установа «Ірпінський виправний центр (№132)» розташована в центрі смт. Коцюбинське, лише за 6 км від столичної станції метро «Академмістечко». Заклад припинив свою профільну діяльність ще в серпні 2019 року.

На початку січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн гривень.

При цьому під час перевірки державної установи «Київський слідчий ізолятор» співробітники Офісу уповноваженого з прав людини зафіксували ряд порушень, в тому числі надмірну скупченість увʼязнених.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році.