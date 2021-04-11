У Кремлі вважають ситуацію на Донбасі «небезпечною для Росії»

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ має вживати заходів, щоб захистити себе

У Москві не виключають, що Київ спробує вирішити свої внутрішні проблеми силовими методами, це небезпечно для Росії, і вона робить зусилля для гарантування своєї безпеки, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Поруч з нами країна, де ось-ось може відновитися громадянська війна. Поруч із нами країна, в якій ми не виключаємо, що керівництво знову вирішить залагоджувати внутрішню проблему силовими методами. Чи небезпечно це для нас? Звісно, небезпечно. Чи повинні ми вживати заходів для гарантування своєї безпеки? Повинні. От ми це і робимо», – сказав Пєсков в інтерв'ю Павлу Зарубіну в програмі «Москва. Кремль. Путін» на телеканалі «Росія 1» (ВГТРК), пише «Interfax-Україна».

Під час інтерв'ю було порушено питання про те, чи справді під час нещодавньої розмови президента РФ Володимира Путіна з канцлером ФРН Ангелою Меркель остання «висунула вимогу згорнути російське військове посилення в районі Східної України».

«Ні. Меркель справді сказала, що нас в Європі непокоїть концентрація російських військ у районі кордонів. Так, вона це сказала. І таке занепокоєння було висловлено», – сказав Пєсков.

За його словами, після цього були роз'яснення глави РФ. «Як ми переміщуємо, куди ми переміщуємо війська всередині нашої території – це наша особиста справа, наша внутрішня справа. І це не має викликати ні в кого занепокоєння. Росія ніколи ні для кого не була загрозою», – наголосив прес-секретар.

Пєсков також сказав, що заяви США про скупчення великої кількості російських сил на кордоні з Україною суперечать реальному стану справ.

Раніше Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков виключив можливість війни з Україною, незважаючи на жорсткі заяви, які останнім часом робить Москва.

Раніше повідомлялося, що Варшава здійснює активні заходи щодо посилення режиму санкцій проти Російської Федерації за агресивні дії проти України.

7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі. Сторони погодилися підтвердити прихильність режиму тиші, але «документально спільної заяви підписати не вдалося».

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

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