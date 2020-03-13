Майже 24 тис. клієнтів «Хмельницькгаз збуту» контролюють стан особового рахунку онлайн



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Стати користувачем чат-боту 7104ua у Viber може кожен клієнт «Хмельницькгаз збуту», - пресслужба

Чат-бот 7104ua у Viber дає змогу клієнтам компанії передавати показники лічильника, контролювати стан свого особового рахунку та платити за газ та за його доставку, - «Хмельницькгаз Збут»

«Хмельницькгаз Збут» повідомляє, що з початку року до чат-боту 7104ua у Viber долучилися 6 тис. клієнтів. Наразі таких користувачів вже 24 тисячі.

Як інформує пресслужба компанії, чат-бот 7104ua у Viber для дистанційного керування особовим рахунком дає змогу клієнтам компанії передавати показники лічильника, контролювати стан свого особового рахунку та платити за газ та за його доставку. Окрім того, з одного акаунта у Viber можна зареєструвати одразу п'ять особових рахунків.

Користувачі чат-боту 7104ua у Viber нещодавно отримали нову додаткову функцію цього додатку:можливість завантажувати рахунки за доставку газу у форматі PDF і відразу здійснювати оплату з мінімальною комісією.

Стати користувачем чат-боту 7104ua у Viber може кожен клієнт «Хмельницькгаз збуту». Для цього достатньо відсканувати QR-код. Після цього можна сплачувати за газ та за його доставку з будь-якої точки в режимі 24/7, бачити рух коштів, обирати комісію при сплаті у найзручнішому сервісі, а також здійснювати усі операції в безпечному режимі.

«Даний сервіс стає дедалі популярнішим серед наших клієнтів, - інформує директор «Хмельницькгаз збуту» Андрій Левицький. – Адже лише за короткий час майже 24 тис. подолян встановили даний додаток та виключно дистанційно контактують зі своєю газопостачальною компанією і не мають потреби відвідувати центри обслуговування та стояти у чергах. Адже чат-боту 7104ua у Viber - це дійсно зручно, просто та швидко».

Найпопулярнішим онлайн-сервісом, як і раніше, залишається «Особистий кабінет», в якому можна зареєструватися на сайті 104.ua. Адже він має ще більш широкий функціонал, і, окрім передачі показань лічильника та оплати за газ, дає можливість клієнтам надіслати повідомлення газовій компанії та замовити зворотний дзвінок Контакт-центру, завантажити та роздрукувати квитанції не лише на оплату газу, а також його доставку. Тож наразі уже близько 110 тис. подолян успішно користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua та мають цілодобовий доступ до власного рахунку.

До відома, основною сферою діяльності ТОВ «Хмельницькгаз збут» є постачання природного газу усім категоріям споживачів Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району). Компанія законодавчо визначена постачальником газу зі спеціальними обов’язками.

Клієнтами компанії є понад 412 тисяч сімей Хмельниччини, більше 1,7 тисяч промислових підприємств та бюджетних організацій, понад 200 релігійних організації. Серед найпотужніших споживачів – ТОВ «СТЛ+М», ПрАТ «Городоцький елеватор Суффле», ТОВ «Маяк», СФГ «Манятин».