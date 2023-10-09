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Уряд під час війни виділив 2 млрд грн на ремонт доріг

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Уряд під час війни виділив 2 млрд грн на ремонт доріг
Кабмін прийняв рішення щодо використання залишку коштів спеціального фонду держбюджету
фото: Кабінет міністрів

Всі ці кошти підуть на ремонт та обслуговування доріг державного значення вже цього року

Під час повномасштабної війни с російськими окупантами Кабінет міністрів вирішив спрямувати 2 млрд грн на ремонт доріг, про що говориться у відповідному розпорядженні уряду.

Згідно з ним Кабмін погоджується з пропозицією Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури щодо використання частини залишку коштів спеціального фонду держбюджету у сумі 2 000 000 тис. гривень, для здійснення видатків у 2023 році на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Повідомляється, що залишок коштів утворився на рахунку Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у Державній казначейській службі за рахунок доходів державного бюджету, визначених пунктами 1–3, 6, 62–65, 68 та 69 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України.

Тепер Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури повинно забезпечити використання передбачених коштів на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Також Кабмін доручив Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Нагадаємо, міністр соцполітики Оксана Жолнович розповіла, чи планує Кабмін впроваджувати рекомендацію США щодо лібералізації тарифів на газ та електроенергію. В етері телемаратону вона пояснила, що дійсно йдеться про можливість підвищувати ціни, проте водночас будуть захищати тих українців, які не можуть платити більше, субсидіями.

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Теги: дороги ремонт будівництво Кабмін

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