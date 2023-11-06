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На Київщині рух однією із доріг перекриють на пів року: схема об'їзду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині рух однією із доріг перекриють на пів року: схема об'їзду
Проєктним рішенням передбачено повне закриттям проїзду через зазначений транспортний вузол, без облаштування поряд тимчасової переправи
фото: Бучанська міська рада

Орієнтовно роботи триватимуть до 31 травня 2024 року

У Бучанському районі на території Київської області розпочали будівництво нового мосту через річку Здвиж. У звязку з цим рух транспорту перекрито. Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

За словами чиновників, розпочався капітальний ремонт мосту через річку Здвіж на автодорозі місцевого значення Гостомель – Берестянка – Мірча.

«Даний міст важливий для жителів як Бучанської, так і Бородянської територіальних громад, оскільки ним щоденно користуються сотні людей. Він використовується як переправа для переміщення сільськогосподарської техніки, а також забезпечує рух транспорту спецслужб», – йдеться в повідомленні.

Проєктним рішенням передбачено повне закриттям проїзду через зазначений транспортний вузол, без облаштування поряд тимчасової переправи, а тимчасова схема об'їзду становить майже 35 км.

На Київщині рух однією із доріг перекриють на пів року: схема об'їзду фото 1

Орієнтовно роботи триватимуть до 31 травня 2024 року.

Нагадаємо, з 1 листопада у Києві запроваджено єдиний швидкісний режим – швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість ще нижча. Обмеження діятимуть до 1 квітня 2024 року. 

Теги: транспорт Київщина міст

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