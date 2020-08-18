Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 2,5 млрд грн графіка



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18 серпня до державного бюджету України залучено 2,507 млрд грн в еквіваленті

Кошти зарахували до державного бюджету

Міністерство фінансів України за підсумками аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 серпня залучило до державного бюджету 2,5 млрд гривень в еквіваленті.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 серпня 2020 року до державного бюджету залучено 2,507 млрд грн, зазначили у Мінфіні.

Зазначимо, що Міністерство фінансів за підсумками аукціонів з розміщення ОВДП 11 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 10,123 млрд гривень. А 4 серпня – 10,25 млрд гривень.