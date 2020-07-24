Мінфін уточнив деталі випуску євробондів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Міністерстві зазначили, що облігації з погашенням у 2033 року будуть розміщені з прибутковістю 7,253%

Розрахунки за новим випуском повинні відбутися 30 липня

Міністерство фінансів у п'ятницю, 24 липня, підтвердило випуск єврооблігацій на $2 млрд. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У Міністерстві зазначили, що облігації з погашенням у 2033 року будуть розміщені з прибутковістю 7,253%.

Розрахунки за новим випуском повинні відбутися 30 липня.

«Очікується, що в новому випуску будуть присвоєні рейтинги «B» рейтинговим агентством Standard& poor's і «B» - рейтинговим агентством Fitch», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляються результати пропозиції обміну єврооблігацій з погашенням у 2021 і в 2022 роках з прибутковістю 7,75%. Остаточна сума обміну становить 846,150 млн доларів.

Як повідомлялося, Україна 23 липня успішно розмістила євробонди на $2 млрд.

Нагадаємо, перша спроба розмістити євробонди відбулася 1 липня, але відставка голови Національного банку України Якова Смолія 1 липня стала причиною для скасування угоду про розміщення Україною нових 12-річних євробондів.

Нові євробонди України мали стати першим виходом уряду на міжнародні ринки капіталу від початку коронавірусної економічної кризи. Очікувалося отримати загалом $1,75 млрд, з яких $750 млн мали спрямувати на погашення боргів за євробондами, з терміном погашення у 2021-2022 роках. Решту $1 млрд уряд міг використати на покриття дефіциту державного бюджету (його розмір у 2020 році складає близько 300 млрд гривень або чверть всіх запланованих видатків).

.



