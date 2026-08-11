Інфляція в Україні знову пришвидшилася у липні

Яйця подешевшали на 6%, водопостачання подорожчало майже на третину

У липні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 7,7% – проти 7,2% місяцем раніше. Порівняно з червнем споживчі ціни зросли на 0,3%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Державної служби статистики.

Базова інфляція, яка не враховує різких короткострокових коливань цін на окремі товари й послуги, у липні становила 8,1% у річному вимірі та 0,3% – у місячному.

Що подешевшало у липні

Продукти харчування та безалкогольні напої в липні загалом подешевшали на 0,2%. Крім того, ціни знизилися на:

яйця – на 6%;

овочі – на 5,9%;

свинину – на 1,3%;

м'ясо птиці – на 1,1%;

продукти переробки зернових – на 0,8%;

сало – на 0,6%.

Подешевшали й одяг та взуття – загалом на 4,8%. Зокрема, вартість одягу зменшилася на 5,8%, а взуття – на 3,5%.

Що подорожчало

Водночас фрукти подорожчали на 1,5%, риба та рибні продукти – на 1,2%, соняшникова олія – на 1%. Безалкогольні напої додали в ціні 0,9%, молочні продукти – 0,8%, хліб, макарони та цукор – по 0,6% кожен.

Алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць подорожчали на 1,5%, причому тютюн подорожчав на 1,8%. Витрати на житло, воду, електроенергію та газ зросли на 1,6% – суттєво подорожчали водопостачання (на 31,9%) і каналізація (на 29,8%). Транспортні послуги подорожчали на 1,3%: проїзд автомобільним транспортом подорожчав на 6%, залізничним – на 2,7%.

Прогноз на найближчі місяці

У червні 2026 року річна інфляція вже сповільнювалася – до 7,2% із 8,2% у травні, а місячні ціни вперше за рік показали дефляцію. Липневе прискорення підтверджує прогноз Нацбанку, який очікував нового зростання цін наприкінці року з подальшим сповільненням у 2027-му.

Надалі зростання цін стримуватиме достатня пропозиція продуктів, а тиснутимуть на нього високі витрати бізнесу, послаблення гривні та підвищення зарплат через дефіцит працівників. Додатковим ризиком лишаються російські атаки на склади й логістичні комплекси: у Торгово-промисловій палаті зазначили, що дефіциту продуктів вони не спричинять, але окремі товари можуть подорожчати через ускладнення доставки – зокрема це може позначитися й на цінах на пальне.

Нагадаємо, у червні 2026 року споживчі ціни в Україні вперше з початку року знизилися – на 0,1% у місячному вимірі, а річна інфляція тоді сповільнилася до 7,2%.