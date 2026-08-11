Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

АЕС забезпечують 62% виробництва електроенергії в Україні: нові дані НКРЕКП

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
АЕС забезпечують 62% виробництва електроенергії в Україні: нові дані НКРЕКП
фото: wikipedia.org

Основне навантаження в енергосистемі несе державна атомна генерація – НКРЕКП

Атомна енергетика залишається найбільшим джерелом виробництва електроенергії в Україні, водночас у різних сегментах ринку працюють сотні компаній. Про це свідчать нові відкриті дані НКРЕКП щодо функціонування ринку електроенергії.

За останніми доступними показниками за грудень 2025 року, атомні електростанції забезпечили 62,7% усього виробництва електроенергії. Для порівняння, частка ТЕС становила 12,6%, ТЕЦ – 13,3%, ГЕС – 5,7%, відновлюваних джерел – 3,8%, ГАЕС – 1,8%.

При цьому структура торгівлі значно ширша за структуру генерації. На початку 2025 року на ринку двосторонніх договорів працювали понад 500 активних учасників, на внутрішньодобовому ринку – понад 200, на балансуючому – понад 30. Тобто найбільша частка виробництва припадає на атомну генерацію, але безпосередньо на ринку електроенергії працює велика кількість різних учасників.

НКРЕКП також відкрила дані про обсяги торгівлі, середньозважені ціни, ліквідність, концентрацію ринку, імпорт та експорт. Це дозволяє окремо бачити, хто і скільки виробляє електроенергії, та наскільки широким є коло компаній, які нею торгують.

«Публікація цих показників у форматі відкритих даних розширює можливості аналізу ринку електроенергії для учасників ринку, органів влади, дослідників і громадськості та забезпечує більш прозорий доступ до актуальної інформації», – зазначають у НКРЕКП.

Оприлюднені Регулятором показники охоплюють період від запуску нової моделі ринку та дають можливість оцінювати не лише ціни, а й структуру виробництва, кількість учасників та рівень концентрації на різних сегментах.

Раніше Українська енергетична біржа не виявила ознак маніпуляцій під час аукціону з продажу електроенергії «Енергоатомом» у середині липня.

Теги: енергетика НКРЕКП експорт імпорт атомна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блокада портів ставить під загрозу половину експорту залізної руди з України – ЗМІ
Блокада портів ставить під загрозу половину експорту залізної руди з України – ЗМІ
5 серпня, 18:45
Після початку повномасштабної війни з Росією внутрішнє споживання газу помітно скоротилося через відтік населення та зупинку частини промисловості
Контрольований експорт газу дозволить спрямувати кошти на розвиток видобутку – Асоціація видобувників
2 серпня, 17:21
Підприємства, що потрапляють під санкції, мають сукупний річний оборот понад $20 млрд
ЄС готує рекордний пакет санкцій – під удар потраплять 1600 компаній
29 липня, 05:10
Експорт російської пшениці в липні впав до мінімуму з 2017 року
Атаки України паралізували зерновий експорт РФ: найбільші термінали обмежили прийом
29 липня, 01:23
Виняток зробили через критичну залежність європейських виробників від російських поставок
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
27 липня, 10:26
Прикордонний термінал на заході України «Мостиська Драй Порт» встановлює рекорди з відвантаження продукції. Але повноцінно замінити морські маршрути «сухопутні» потужності не можуть
Голова Асоціації портів розповів, як ускладнилася логістика після «закриття» Чорного моря
25 липня, 21:54
Боргова проблема не обмежується лише балансуючим ринком, а впливає і на розвиток відновлюваної енергетики, зазначає Євстігнєєва
Хронічні борги на балансуючому ринку гальмують євроінтеграцію енергетики – УАВЕ
25 липня, 16:39
Судно під прапором Гвінеї-Бісау поблизу Одеси, по якому росіяни випустили одразу три крилаті ракети Х-59/Х-69
«Одне судно – це 10 тис. вантажівок». Що відбувається у чорноморських портах і як рятувати експорт
24 липня, 17:20
Збільшення тарифу може призвести до скорочення споживання електроенергії промисловими підприємствами, застерігають виробники
Виробники феросплавів закликали НКРЕКП не переглядати тариф на передачу електроенергії
21 липня, 14:01

Економіка

АЕС забезпечують 62% виробництва електроенергії в Україні: нові дані НКРЕКП
АЕС забезпечують 62% виробництва електроенергії в Україні: нові дані НКРЕКП
Які 10 закордонних продуктів заполонили український ринок: список
Які 10 закордонних продуктів заполонили український ринок: список
Інфляція в Україні знову пришвидшилася у липні
Інфляція в Україні знову пришвидшилася у липні
Які країни завалили Україну своєю агропродукцією: список
Які країни завалили Україну своєю агропродукцією: список
«Метінвест» відзвітував про податки, сплачені у першому півріччі
«Метінвест» відзвітував про податки, сплачені у першому півріччі
Тарас Шевченко очолив Асоціацію українських операторів грального бізнесу
Тарас Шевченко очолив Асоціацію українських операторів грального бізнесу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
69K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua