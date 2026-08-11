Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Які 10 закордонних продуктів заполонили український ринок: список

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Які 10 закордонних продуктів заполонили український ринок: список
Аграрний імпорт України за пів року зріс на 8%
фото з відкритих джерел

Фрукти, риба та напої стали основними позиціями в українському аграрному імпорті

Україна у першому півріччі 2026 року імпортувала агропродовольчої продукції на $4,7 млрд – це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» та дані Державної митної служби.

«Основними постачальниками агропродовольчої продукції до України традиційно виступають держави Європейського Союзу. На них припадає рівно 54% імпортних постачань. За І півріччя 2026 року в цьому регіоні було закуплено сільгосппродукції на суму $2,54 млрд», – зазначив провідний науковий співробітник відділу міжнародної економічної інтеграції інституту Богдан Духницький.

До десяти найбільших категорій аграрного імпорту за перше півріччя увійшли:

  • Плоди, ягоди та горіхи – $532 млн (+13% до аналогічного періоду 2025 року);
  • Риба, ракоподібні та молюски – $501 млн (+13%);
  • Алкогольні та безалкогольні напої – $461 млн (+25%);
  • Різні харчові продукти – $300 млн (+8%);
  • Насіння та плоди олійних культур – $276 млн (+6%);
  • Корми для тварин і відходи – $264 млн (+17%);
  • Овочі – $247 млн (-30%);
  • Какао та какаопродукти – $243 млн (-8%);
  • Кава та чай – $234 млн (+11%);
  • Молокопродукти, яйця та мед – $214 млн (+22%).

Сукупно ці продукти утворюють 70% вітчизняного імпорту сільгосппродукції в грошовому еквіваленті.

Найбільше зростання серед десяти основних категорій зафіксували в імпорті алкогольних та безалкогольних напоїв – на 25%. Постачання молокопродуктів, яєць та меду зросли на 22%, кормів для тварин і відходів – на 17%.

Водночас імпорт овочів скоротився на 30%, а какао та какаопродуктів – на 8%.

Сукупно ці продукти утворюють 70% вітчизняного імпорту сільгосппродукції в грошовому еквіваленті.

Зазначимо, Україна з січня по червень 2026 року імпортувала агропродовольчої продукції на $4,7 млрд – це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. «Главком» розповідав, які країни завалили Україну своєю агропродукцією. 

Раніше «Главком» повідомляв, що соя є однією з ключових експортних культур України. Попит на неї залишається стабільним завдяки можливості постачання як на внутрішню переробку, так і на зовнішні ринки. Українські виробники також мають кілька варіантів логістики для експорту сої, зокрема автомобільний, залізничний транспорт та дунайські порти.

Читайте також:

Теги: імпорт продукти транспорт какао

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дощі в найбільшій країні-виробниці Бразилії затримують збирання врожаю та викликають побоювання щодо якості зерен
Світові ціни на каву та цукор зросли через аномальну спеку в Тихому океані
11 липня, 04:20
Приватні перевізники стикаються з нестачею кадрів і підвищенням цін
Перевізник пояснив причини здорожчання маршруток у Києві
14 липня, 14:32
Історично Росія сама була одним із найбільших у світі експортерів дизелю – за кордон вивозили близько 40–50% виробленого палива
Росія запровадила імпорт дизелю, щоб врятувати жнива
17 липня, 23:29
Підприємства, що потрапляють під санкції, мають сукупний річний оборот понад $20 млрд
ЄС готує рекордний пакет санкцій – під удар потраплять 1600 компаній
29 липня, 05:10
Майже три чверті українського імпорту припали на машини, транспорт, паливо та продукцію хімічної промисловості
Куди Україна найбільше постачає свої товари: названо три країни
6 серпня, 19:17
Серед переваг США блогерка також згадує місцеву природу
Америка чи Європа? Українка розповіла, де насправді комфортніше жити
26 липня, 18:15
Від відвідування кафе сім’я намагається відмовлятися через високі ціни
Українка розповіла, скільки її родина витрачає на життя в одному з найдорожчих міст Румунії
9 серпня, 16:35
Стихійна торгівля біля метро «Лівобережна»
«Дежавю з 90-х». Біля метро в Києві розгорнулася стихійна торгівля простроченими продуктами
29 липня, 10:26
Основу делікатесних паштетів з качиної та гусячої печінки складають свинина та свиняче сало
Фуагра зі свині. Виробник паштету здивував складом свого продукту (фото)
31 липня, 16:56

Економіка

Які 10 закордонних продуктів заполонили український ринок: список
Які 10 закордонних продуктів заполонили український ринок: список
Інфляція в Україні знову пришвидшилася у липні
Інфляція в Україні знову пришвидшилася у липні
Які країни завалили Україну своєю агропродукцією: список
Які країни завалили Україну своєю агропродукцією: список
«Метінвест» відзвітував про податки, сплачені у першому півріччі
«Метінвест» відзвітував про податки, сплачені у першому півріччі
Тарас Шевченко очолив Асоціацію українських операторів грального бізнесу
Тарас Шевченко очолив Асоціацію українських операторів грального бізнесу
Міненерго має втрутитися в ситуацію з Червоноградською збагачувальною фабрикою – депутат
Міненерго має втрутитися в ситуацію з Червоноградською збагачувальною фабрикою – депутат

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
188K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
67K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua