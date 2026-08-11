Які 10 закордонних продуктів заполонили український ринок: список

Фрукти, риба та напої стали основними позиціями в українському аграрному імпорті

Україна у першому півріччі 2026 року імпортувала агропродовольчої продукції на $4,7 млрд – це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» та дані Державної митної служби.

«Основними постачальниками агропродовольчої продукції до України традиційно виступають держави Європейського Союзу. На них припадає рівно 54% імпортних постачань. За І півріччя 2026 року в цьому регіоні було закуплено сільгосппродукції на суму $2,54 млрд», – зазначив провідний науковий співробітник відділу міжнародної економічної інтеграції інституту Богдан Духницький.

До десяти найбільших категорій аграрного імпорту за перше півріччя увійшли:

Плоди, ягоди та горіхи – $532 млн (+13% до аналогічного періоду 2025 року);

Риба, ракоподібні та молюски – $501 млн (+13%);

Алкогольні та безалкогольні напої – $461 млн (+25%);

Різні харчові продукти – $300 млн (+8%);

Насіння та плоди олійних культур – $276 млн (+6%);

Корми для тварин і відходи – $264 млн (+17%);

Овочі – $247 млн (-30%);

Какао та какаопродукти – $243 млн (-8%);

Кава та чай – $234 млн (+11%);

Молокопродукти, яйця та мед – $214 млн (+22%).

Сукупно ці продукти утворюють 70% вітчизняного імпорту сільгосппродукції в грошовому еквіваленті.

Найбільше зростання серед десяти основних категорій зафіксували в імпорті алкогольних та безалкогольних напоїв – на 25%. Постачання молокопродуктів, яєць та меду зросли на 22%, кормів для тварин і відходів – на 17%.

Водночас імпорт овочів скоротився на 30%, а какао та какаопродуктів – на 8%.

Сукупно ці продукти утворюють 70% вітчизняного імпорту сільгосппродукції в грошовому еквіваленті.

Зазначимо, Україна з січня по червень 2026 року імпортувала агропродовольчої продукції на $4,7 млрд – це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. «Главком» розповідав, які країни завалили Україну своєю агропродукцією.

Раніше «Главком» повідомляв, що соя є однією з ключових експортних культур України. Попит на неї залишається стабільним завдяки можливості постачання як на внутрішню переробку, так і на зовнішні ринки. Українські виробники також мають кілька варіантів логістики для експорту сої, зокрема автомобільний, залізничний транспорт та дунайські порти.