Які країни завалили Україну своєю агропродукцією: список

Країни ЄС забезпечили понад половину аграрних поставок в Україну

Україна з січня по червень 2026 року імпортувала агропродовольчої продукції на $4,7 млрд – це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»( ННЦ ІАЕ) та дані Державної митної служби.

Найбільше агропродовольчої продукції Україна імпортувала з країн Європейського Союзу. За перше півріччя обсяг поставок із цього регіону становив $2,54 млрд, або 54% загальної вартості аграрного імпорту.

«Країни Європейського Союзу традиційно залишаються основними постачальниками агропродовольчої продукції в Україну. За І півріччя 2026 року в цьому регіоні було закуплено сільгосппродукції на суму $2,54 млрд», – зазначив провідний науковий співробітник відділу міжнародної економічної інтеграції ННЦ ІАЕ, доктор економічних наук Богдан Духницький.

«Основними постачальниками агропродовольчої продукції до України традиційно виступають держави Європейського Союзу. На них припадає рівно 54% імпортних постачань. За І півріччя 2026 року в цьому регіоні було закуплено сільгосппродукції на суму $2,54 млрд», – зазначив Духницький.

З Азії за цей період Україна імпортувала продукції на $812 млн, або 17,3% загального обсягу. Постачання з країн Латинської Америки становили $379 млн (8,1%), з Африки — $256 млн (5,4%).

До десятки найбільших постачальників сільськогосподарської продукції в Україну увійшли:

Польща – $568 млн;

Німеччина – $341 млн;

Туреччина – $309 млн;

Італія – $221 млн;

Нідерланди – $207 млн;

Франція – $199 млн;

Норвегія – $180 млн;

Румунія – $161 млн;

Еквадор – $146 млн;

Китай – $136 млн.

Сумарно ці десять країн забезпечили 52% вартості аграрного імпорту України за перше півріччя 2026 року.

Як раніше повідомляв «Главком», з січеня по липень 2026 року Україна імпортувала товарів на $58,1 млрд. Найбільшими постачальниками стали Китай – $16,8 млрд, Польща – $5,5 млрд та Німеччина – $3,8 млрд. Майже три чверті імпорту припали на машини, устаткування та транспортні засоби, паливно-енергетичні товари і продукцію хімічної промисловості.