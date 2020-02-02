У січні держбюджет недоотримав чверть запланованих доходів



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Головною причиною недовиконання доходів у Мінфіні назвали суттєві зміни макроекономічних показників

У Міністерстві фінансів заявили, що доходи державного бюджету в січні виявилися на 24,5% нижчими від запланованого показника

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У січні доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн та були на 13,8 млрд грн меншими за розпис.

Головною причиною недовиконання доходів у Мінфіні назвали суттєві зміни макроекономічних показників у порівнянні з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року.

Це – міцніший обмінний курс гривні (середній курс січня становив 24,1 грн/за долар, тоді як в бюджеті враховано середньорічний курс 27 грн/за долар, менший обсяг імпорту (на 2,5%) та нижчі ціни на газ.

Доходи загального фонду держбюджету від податків та зборів (з врахуванням сум відшкодованого ПДВ), що адмініструє ДПС, були на 5,9 млрд грн нижчими за розпис через такі причини:

надходження від акцизу з вироблених в Україні товарів були на 2,2 млрд грн нижчими за розпис передусім через менше виробництво тютюнових виробів та реалізацію зі складів готової продукції, з якої вже було сплачено акциз

надходження від рентних платежів були на 2,4 млрд грн нижчими за розпис. Це пояснюється зменшенням декларування податкових зобов’язань з рентної плати за природний газ у зв’язку зі зменшенням ціни на газ, а також невиконанням планового обсягу внутрішнього видобування газу

недонадходження від ПДФО становило 0,24 млрд грн

надходження від ПДВ з врахуванням відшкодування ПДВ були на 2,5 млрд грн нижчими за план через відшкодування ПДВ у 18,0 млрд грн, що вище за середньомісячну суму відшкодування минулого року (12,7 млрд грн у 2019 році)

Доходи загального фонду держбюджету від податків та зборів, які адмініструє ДМС, були на 7,9 млрд грн нижчими за розпис.

Нагадаємо, Мінфін вперше за шість років випустив семирічні облігації.

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