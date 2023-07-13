В Україні б'є рекорди ціна на популярний фрукт

На початку сезону яблука коштують двічі дорожче ніж минулоріч

Цього тижня в Україні стартував сезон яблук нового врожаю, пише ресурс EastFruit.

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За даними щоденного моніторингу проекту, цього року українські садівники розпочали збір врожаю яблук майже на 10 днів раніше, ніж минулого сезону.

Зараз закупівельні ціни на яблука нового врожаю формуються в межах 23-26 грн/кг/кг ($0,63-0,71/кг), що в середньому в 2,3 рази дорожче, ніж на початку сезону минулого року.

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За словами ключових гравців ринку, початок сезону поставок місцевого яблука відразу ж негативно вплинув на продажі імпортного яблука, проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на імпортні фрукти. Своє рішення вони аргументують тим, що основну пропозицію на українському ринку яблук наразі, як і раніше, становить імпортна продукція. При цьому попит на яблука утримується на невисокому рівні, оскільки покупці найчастіше віддають перевагу сезонним фруктам та ягодам.

Як пише EastFruit, масово вийти на ринок українські виробники яблук планують уже з наступного тижня. Що стосується цін на ці фрукти, то, за словами самих садівників, ціна знижуватиметься в міру збільшення пропозиції місцевого яблука. При цьому негативний ціновий тренд буде притаманний не лише сегменту місцевої продукції, а й може знизитися ціна і на імпортні яблука.

До слова, у першій половині 2023 року ціни на яблука злетіли втричі, а їх запаси оцінюються як найнижчі за 10 років. Про це розповів керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій.

Експерт наголосив, що пропозиція яблук в Україні дуже обмежена і наразі розпродуються залишки торішнього врожаю. Малі обсяги продукції на ринку призвели до підвищення відпускних цін. Він зізнався, що, за його оцінками, залишки яблук в Україні найнижчі за останні 10 років. Втім, виробники віщували такий розвиток ситуації ще восени 2022 року, коли робилося закладання яблук на тривале зберігання.

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«У зв’язку зі зростанням відпускних цін у 2-3 рази, що зумовлено рекордно низькими залишками, основним сегментом збуту яблук є продаж на внутрішньому ринку до торгових мереж, які запропонують найвигідніші умови», – розповів Володимир Гуржій.

Нагадаємо, у червні на продовольчому ринку України продовжилась тенденція останніх місяців. Подорожчали овочі та яблука, але подешевшали яйця та крупи.

За даними статистичного відомства, капуста подорожчала на 21,5% до 45,6 грн за кілограм, картопля на 21,7% до 12,0 грн за кілограм, що частково пов'язано з появою продукції нового врожаю.

Яблука подорожчали на 20,1% до 35,8 грн за кілограм, морква на 8,9% до 59,6 грн за кілограм.