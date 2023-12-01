Головна Техно HiTech
search button user button menu button

В Україні з’явиться «Дія» для держслужбовців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні з’явиться «Дія» для держслужбовців
фото ілюстративне

Кожен українець може переглядати успіхи держслужбовців та запропонувати зміни, які покращать їх роботу

Уряд сьогодні першого грудня підтримав запуск в Україні «Дії» для держслужбовців – «Дія.Офіс». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

«Це унікальне середовище для працівників органів виконавчої влади та секретаріату Кабміну. «Дія.Офіс» допоможе цифровізувати роботу держслужбовців та зробити її більш прозорою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на першому етапі послуги у «Дія.Офіс» можна буде:

  • мати електронне посвідчення держслужбовця;
  • проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації;
  • авторизуватися на корпоративних ресурсах за допомогою «Дія.Підпису» – це підвищить безпеку доступу до важливих документів чи файлів;
  • переглядати інформацію про структуру держорганів та відповідальних за напрямки.

«Далі плануємо запустити функціонал для громадян, щоб кожен українець міг переглядати успіхи держслужбовців та запропонувати зміни, які покращать їх роботу», – додали у Мінцифри.

Нагадаємо, що у «Дії» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів: закордонного паспорта, техпаспорта чи посвідчення водія.

Також нещодавно в «Дії» запустили нову послугу зі сплати штрафу за адміністративне правопорушення.

Теги: уряд послуги Міністерство цифрової трансформації України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сервісом можуть скористатися і співвласники зруйнованого житла
Послуга «єВідновлення» доступна для нової категорії громадян
27 листопада, 16:55
Уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у «Дії»
Федоров анонсував нову послугу в «Дії»: що потрібно знати
7 листопада, 18:52
Українці отримали змогу сплачувати адмінштрафи у кілька кліків
У «Дії» з’явилася нова послуга
3 листопада, 12:53

HiTech

В Україні з’явиться «Дія» для держслужбовців
В Україні з’явиться «Дія» для держслужбовців
Південна Корея вирішила замінити вчителів у школах на роботів
Південна Корея вирішила замінити вчителів у школах на роботів
Землі уже замало: Китай та Росія домовились попрацювати на іншій планеті
Землі уже замало: Китай та Росія домовились попрацювати на іншій планеті
У «Дії» з’явилося важливе нововведення
У «Дії» з’явилося важливе нововведення
Розробники ChatGPT зробили відкриття, яке може загрожувати людству
Розробники ChatGPT зробили відкриття, яке може загрожувати людству
Білл Гейтс розповів, як штучний інтелект допоможе скоротити робочий тиждень
Білл Гейтс розповів, як штучний інтелект допоможе скоротити робочий тиждень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Затримано поліцейську з Харківщини, яка здала окупантам колег та учасників АТО
13K
Новий церковний календар на грудень. Коли святкуємо Миколая та Різдво
12K
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна
8749
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
8722
Стало відомо, хто заборонив Порошенку виїхати за кордон

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua