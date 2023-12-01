В Україні з’явиться «Дія» для держслужбовців
Кожен українець може переглядати успіхи держслужбовців та запропонувати зміни, які покращать їх роботу
Уряд сьогодні першого грудня підтримав запуск в Україні «Дії» для держслужбовців – «Дія.Офіс». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
«Це унікальне середовище для працівників органів виконавчої влади та секретаріату Кабміну. «Дія.Офіс» допоможе цифровізувати роботу держслужбовців та зробити її більш прозорою», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на першому етапі послуги у «Дія.Офіс» можна буде:
- мати електронне посвідчення держслужбовця;
- проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації;
- авторизуватися на корпоративних ресурсах за допомогою «Дія.Підпису» – це підвищить безпеку доступу до важливих документів чи файлів;
- переглядати інформацію про структуру держорганів та відповідальних за напрямки.
«Далі плануємо запустити функціонал для громадян, щоб кожен українець міг переглядати успіхи держслужбовців та запропонувати зміни, які покращать їх роботу», – додали у Мінцифри.
Нагадаємо, що у «Дії» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів: закордонного паспорта, техпаспорта чи посвідчення водія.
Також нещодавно в «Дії» запустили нову послугу зі сплати штрафу за адміністративне правопорушення.
Коментарі — 0