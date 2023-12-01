В Україні з’явиться «Дія» для держслужбовців

Кожен українець може переглядати успіхи держслужбовців та запропонувати зміни, які покращать їх роботу

Уряд сьогодні першого грудня підтримав запуск в Україні «Дії» для держслужбовців – «Дія.Офіс». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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«Це унікальне середовище для працівників органів виконавчої влади та секретаріату Кабміну. «Дія.Офіс» допоможе цифровізувати роботу держслужбовців та зробити її більш прозорою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на першому етапі послуги у «Дія.Офіс» можна буде:

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мати електронне посвідчення держслужбовця;

проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації;

авторизуватися на корпоративних ресурсах за допомогою «Дія.Підпису» – це підвищить безпеку доступу до важливих документів чи файлів;

переглядати інформацію про структуру держорганів та відповідальних за напрямки.

«Далі плануємо запустити функціонал для громадян, щоб кожен українець міг переглядати успіхи держслужбовців та запропонувати зміни, які покращать їх роботу», – додали у Мінцифри.

Нагадаємо, що у «Дії» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів: закордонного паспорта, техпаспорта чи посвідчення водія.

Також нещодавно в «Дії» запустили нову послугу зі сплати штрафу за адміністративне правопорушення.