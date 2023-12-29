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Останнє попередження: за що українців у Чехії штрафуватимуть із 1 січня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Останнє попередження: за що українців у Чехії штрафуватимуть із 1 січня
Українці матимуть сплатити штрафи через незареєстроване авто
фото із відкритих джерел

Українцських автомобілістів у Чехії чекають штрафи, які виписуватимуть уже із нового року

Вже з 1 січня 2024 року значну частину українців, які перебувають в Чехії, можуть штрафувати. Йдеться про тих осіб, які мають автомобіль з українською реєстрацією. Про це попереджає Aktualne.cz.

До кінця грудня 2023 року українці ще мають можливість зареєструвати свої машини і уникнути штрафів у майбутньому. Для реєстрації треба звернутись до тих муніципалітетів, в яких є транспортний реєстр. Послуга ця безкоштовна.

Якщо ж цю процедуру не пройти, то з 1 січня таких водіїв штрафуватимуть. Бо керування автомобілем, який не зареєстрований, у Чеській Республіці вважатиметься порушенням.

Штраф за таке порушення чималий – 30 тис. чеських крон, тобто понад 1200 євро. Тому українцям востаннє нагадують, що потрібно зареєструвати свої машини. І треба поспішити, адже залишилось всього кілька днів, коли це ще можна зробити.

До слова, для продовження тимчасового захисту у Чехії до 2025 року з'явилася нова умова. Українцям треба буде підтвердити місце проживання на бланку із засвідченим підписом власника.

Після онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту біженцям треба буде відвідати відділення Міністерства внутрішніх справ, щоб отримати нову візову наклейку. Під час візиту необхідно надати документ про наявність житла.

Якщо людина надає форму підтвердження про проживання, тоді обов’язковим є офіційно завірений підпис власника або уповноваженої особи. Якщо документ підписував орендар, необхідне підтвердження, що він має право надавати житло (наприклад договір оренди з власником).

Якщо є договір оренди чи суборенди, підписаний обома сторонами, тоді біженцям не треба завіряти підпис власника. Але треба буде надати офіційно завірену копію.

При проживанні у державному гуманітарному житлі надавати підтвердження про це не потрібно. Необхідні формуляри для фізичних та юридичних осіб, які надають житло, можна завантажити на інформаційному порталі для іноземців. Завірення документу найчастіше можна зробити на пошті або в деяких муніципальних установах.

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Теги: Чехія машини українці автомобіль житло реєстр

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