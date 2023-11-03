У «Дії» з’явилася нова послуга

Відтепер немає потреби витрачати час на бюрократичні процедури та стояння у черзі

В «Дії» запустили нову послугу зі сплати штрафу за адміністративне правопорушення. Про те, як нею скористатись, розповіло Міністерство цифрової трансформації.

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Зазначається, що тепер українцям немає потреби їхати до суду та стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу й судового збору. Для цього в «Дії» потрібно обрати розділ «Судові справи» або «Судові штрафи», вибрати штраф та сплатити його. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.

Для того, щоб скористатися послугою, треба зайти у «Дію», натиснути «Послуги Штрафи», вибрати «Судові штрафи», потім потрібний штраф і сплатити з Google чи Apple Pay.

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Нагадаємо, в український електронний сервіс «Дію» повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг. Відтепер змінити місце проживання можна у кілька кліків – послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку. Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку.

Також «Главком» писав, що у додатку «Дія» з’явилася можливість отримати електронні судові рішення. Документ, отриманий в такий спосіб, має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог.