Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування

Міністр назвав низку причин, чому українцям варто скористатись можливістю добровільно задекларувати свої статки

Міністр фінансів Сергій Марченко нагадав, що з 1 вересня починається кампанія по добровільному декларуванню. Про це він розповів у своїй колонці в виданні «Обозреватель».

«За ініціативи президента з 1 вересня 2021 року розпочинається кампанія по добровільному декларуванню. Громадянам надається можливість задекларувати свої статки та в подальшому вільно їх використовувати. Адже в Україні протягом тридцяти років існувала система, яка дозволяла багатьом громадянам отримувати неоподатковані доходи, у тому числі за кордоном», – написав Марченко.

Міністр назвав низку причин, чому українцям варто скористатись можливістю добровільно задекларувати свої статки.

«Зокрема, надалі буде складніше розмістити готівку у банківських установах чи придбати власність, якщо громадянин не мав офіційного доходу», – зазначив міністр.

Він також додав, що на його думку цей закон – не про бюджетні надходження, а про створення цивілізованих умов в оподаткуванні доходів громадян.

«Громадяни які скористаються цією можливістю зможуть спокійно розпоряджатися своїми активами. Для них це буде чиста фінансова історія... Добровільне декларування – це можливість. Сподіваюсь, що нею скористається значна частина наших громадян», – зазначив Марченко.

Нагадаємо, Закон України щодо податкової амністії Верховна Рада України ухвалила 15 червня 2021 року.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів. Закон передбачає у період з 1 вересня поточного року до 1 вересня 2022-го провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи новоствореного Бюро економічної безпеки.

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