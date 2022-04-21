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    Економіка та фінанси

    Міністри фінансів G7 пообіцяли Україні підтримку на понад $24 млрд

    Міністри фінансів G7 пообіцяли Україні підтримку на понад $24 млрд
    фото з відкритих джерел

    Міжнародні організації і багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність із Росією у звичайній манері, заявили міністри

    Міністри фінансів G7 заявили, що вже надали й обіцяють надалі разом із міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні на суму понад $24 млрд. У своїй заяві за підсумками засідання у Вашингтоні вони додали, що готові зробити більше за потреби.

    Крім того, міністри заявили, що шкодують через участь Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня.

    «Міжнародні організації і багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність із Росією у звичайній манері», – заявили міністри.

    У заяві також наголошується на важливості продовження тісної координації підтримки України і сусідніх із нею країн.

    Як повідомляв «Главком», Сполучені Штати допоможуть Україні відбити наступ Росії на Донбасі. Про це президент США заявив у своєму спеціальному зверненні щодо російсько-української війни.

    Байден заявив, що Сполучені Штати виділили Україні нову військову допомогу. Загальний обсяг допомоги складає $800 млн. Це артилерійські системи, бронетранспортери, безпілотники та інша техніка, яка буде корисна для ефективного введення війни у донбаському степу.

    Теги: росія окупанти економіка війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    Міністри фінансів G7 пообіцяли Україні підтримку на понад $24 млрд