Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми
Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $82,1 млн
фото: ua.depositphotos.com

За даними Нацбанку, у квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $742,5 млн

Станом на 1 травня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46,68 млрд. У квітні вони зросли на 10,2%. Як передає «Главком», про це повідомляє Національний банк України.

Зазначається, що така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $6 347,6 млн. З цієї суми:

  • $4 861,6 млн. – від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $1294,0 млн. – від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку;
  • $192,0 млн. – від розміщення валютних ОВДП.

Крім того, за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 517,9 млн дол., з яких:

  • $299,2 млн. – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $169,3 млн. – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $49,4 млн. – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $82,1 млн.

Водночас у квітні порівняно з березнем чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 17,1%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $2 208,7 млн. та викупив до резервів $17,5 млн.

За даними Нацбанку, у квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $742,5 млн.

НБУ зазначає, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, від 1 лютого українські банки запровадять обмеження на грошові перекази між фізичними особами, встановивши місячний ліміт у 150 тис. грн для платежів за реквізитами IBAN. Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Таке нововведення стосуватиметься лише клієнтів, які не мають документально підтверджених доходів. Банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: «високий», «середній» і «низький».  Для клієнтів з «високим» рівнем ризику ліміт складе 50 тис. грн на місяць.

Також в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

Читайте також:

Теги: Держрезерв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

ЗМІ назвали державну компанію, посадовці якої вперто не декларують свої статки
ЗМІ назвали державну компанію, посадовці якої вперто не декларують свої статки
Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми
Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми
Україна має терміново почати переговори про відстрочку запровадження екомита CBAM – президент «Укрметалургпрому»
Україна має терміново почати переговори про відстрочку запровадження екомита CBAM – президент «Укрметалургпрому»
Гетманцев розповів, як митні війни Трампа відіб’ються на гривні
Гетманцев розповів, як митні війни Трампа відіб’ються на гривні
HR-керівника «Метінвесту» визнали одним з найкращих в Україні за версією Forbes
HR-керівника «Метінвесту» визнали одним з найкращих в Україні за версією Forbes
ДТЕК ВДЕ покращив фінансові показники через побудовану під час війни Тилігульську ВЕС
ДТЕК ВДЕ покращив фінансові показники через побудовану під час війни Тилігульську ВЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
18K
Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
18K
Прогноз магнітних бур на 7-9 травня: якою буде сонячна активність
12K
Пере речі окупантів. Колаборант Царьов прилаштував маму у Криму
12K
Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Вчора, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Вчора, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Вчора, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua