Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми

За даними Нацбанку, у квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $742,5 млн

Станом на 1 травня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46,68 млрд. У квітні вони зросли на 10,2%. Як передає «Главком», про це повідомляє Національний банк України.

Зазначається, що така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $6 347,6 млн. З цієї суми:

$4 861,6 млн. – від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$1294,0 млн. – від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку;

$192,0 млн. – від розміщення валютних ОВДП.

Крім того, за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 517,9 млн дол., з яких:

$299,2 млн. – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$169,3 млн. – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$49,4 млн. – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $82,1 млн.

Водночас у квітні порівняно з березнем чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 17,1%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $2 208,7 млн. та викупив до резервів $17,5 млн.

За даними Нацбанку, у квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $742,5 млн.

НБУ зазначає, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, від 1 лютого українські банки запровадять обмеження на грошові перекази між фізичними особами, встановивши місячний ліміт у 150 тис. грн для платежів за реквізитами IBAN. Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Таке нововведення стосуватиметься лише клієнтів, які не мають документально підтверджених доходів. Банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: «високий», «середній» і «низький». Для клієнтів з «високим» рівнем ризику ліміт складе 50 тис. грн на місяць.

Також в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.