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    Хто найбільше споживає газу в Україні. «Нафтогаз» оприлюднив свіжі дані – це теплокомуенерго

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    Найменша кількість використання газу припадає на бюджетні організації - Хто найбільше споживає газу в Україні. «Нафтогаз» оприлюднив свіжі дані – це теплокомуенерго
    Найменша кількість використання газу припадає на бюджетні організації
    фото ua-energy.org

    Головним споживачем газу залишається промисловість, вона споживає 30%

    «Нафтогаз України» оприлюднив структуру газового ринку нашої держави. Ця інформація була озвучена на Сьомому Українському газовому форумі, що нині проходить у столиці.

    За останніми даними, головним споживачем газу залишається промисловість, вона споживає 30% блакитного палива. Далі йдуть підтриємства теплокомуенерго, які використовують 27,5% газу від загальнорічного обсягу споживання. Наступні у списку побутові споживачі – 25,1% використаного газу. Та найменша кількість припадає на бюджетні організації. Вони використовують 5% газу від загальнорічного обсягу споживання.

    Нагадаємо, уряд зобов'язав постачальника «останньої надії» – «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за кубометр. Відповідну постанову №1102 від 25 жовтня оприлюднено на Урядовому порталі.

    Зазначимо, тарифи на доставку газу найближчим часом можуть змінитися.

    Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Так, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.

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    Теги: газ тарифи Нафтогаз України опалювальний сезон ціни промисловість
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    Хто найбільше споживає газу в Україні. «Нафтогаз» оприлюднив свіжі дані – це теплокомуенерго