Нацбанк оштрафував фінустанову власника «Сільпо» на 16 млн грн

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Банк належить компанії «Восток Капітал», акціонерами якої є власник Fozzy Group
Банк Восток безпосередньо інтегрований у бізнес «Сільпо» як фінансовий сервіс для клієнтів мережі

Національний банк оштрафував Банк Восток на 16 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді штрафів за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Зазначається, що банк неналежно виконував обов’язки застосовувати у своїй діяльності ризикоорієнтований підхід, а також погано перевіряв клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім штрафів, Банку Восток винесено два письмові застереження.

Як відомо, ПАТ «Банк Восток» належить компанії «Восток Капітал», акціонерами якої, зокрема, є Володимир Костельман (власник Fozzy Group). Fozzy Group – одна з найбільших українських торгово-промислових груп, яка володіє мережею супермаркетів «Сільпо».

У 2021 році Fozzy Group запустила цифровий необанк «Банк Власний Рахунок» на базі ПАТ «Банк Восток» – таким чином банк став безпосередньо інтегрований у бізнес «Сільпо» як фінансовий сервіс для клієнтів мережі.

Як відомо, українські банки за перші шість місяців 2025 року заробили 100,06 млрд грн до сплати податків – майже стільки ж, як і за аналогічний період торік. Податкові відрахування склали 21,99 млрд грн, що становить близько 22% прибутку.

Після сплати податків у секторі залишилося 78,07 млрд грн. Водночас не всі установи спрацювали успішно: 13 банків зафіксували збитки, тож кожен п’ятий банк в країні наразі є неприбутковим.

Серед тих, хто залишився в плюсі, позитивну динаміку показала лише частина: понад третина прибуткових банків змогли покращити результати. Абсолютним рекордсменом став Метабанк, чий прибуток зріс у 118 разів, а Приватбанк продемонстрував стабільне зростання на 14%. Склад топ-10 найбільших банків не змінився. Вони разом забезпечили 68,05 млрд грн прибутку – це 87% від усього заробітку сектору.

Нацбанк Сільпо штраф

