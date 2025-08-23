«У неї свої таргани в голові, але...». Колишній соратник розкрив ставлення Тимошенко до Путіна

Головна Країна Політика
Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Тимошенко та Путін ненавиділи один одного, стверджує Чепинога
Чепинога заявив, що Тимошенко давно не працює, проте поважає її

Нардеп кількох скликань, піарник та політтехнолог Віталій Чепинога, який свого часу працював із Юлією Тимошенко, розповів, як вона ставиться до російського диктатора Володимира Путіна. Як інформує «Главком», відповідний допис Чепинога зробив на своїй сторінці у Facebook.

За словами політтехнолога, Тимошенко ненавиділа Путіна, і це було взаємно.

«В 2008-му Юля написала статтю  в  Foreign Affairs: «Зупинити Путіна». Ту статтю писав я. Тоді про таке навіть подумать боялися. Юля Путіна ненавиділа, Путін ненавидів Юлю.

В 2011-му був суд... Я писав: «Вони тебе вб'ють! Ти це розумієш?». «Розумію, – казала Юля. – Якось побачимся в інших світах».

Юля витягла Майдан 2004 сама.

В Юлі  свої таргани в голові, ну вона така є.

Я на Юлю ніколи не скажу жодного поганого слова. Хоч мені й пропонували. За гроші. Коли я пішов від Юлі, в мене не було жодної копійки. Ми не крали! В мене була зарплата. Велика зарплата», – написав Чепинога.

Він додав, що на Тимошенко давно не працює, проте поважає її.

Раніше повідомлялося, що під час щорічної пресконференції президент РФ Володимир Путін забув, як по-батькові експрем'єра України, лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

