ЗМІ назвали зарплатного рекордсмена серед правоохоронців

Керівник підрозділу детективів НАБУ отримав понад 380 тис. грн зарплати

Керівник Другого Головного спеціального підрозділу детективів (Д-2) отримав у жовтні 2025 року чи не найбільшу зарплату серед правоохоронних органів – 386 тис. грн. Водночас Директору НАБУ, Семену Кривоносу нарахували 273 тис. грн, а його заступникам від 199 до 284 тис. грн. Про це йдеться у матеріалі видання «Комерсант український».

За оприлюдненими даними заробітна плата в Національному антикорупційному Бюро залишається чи не найвищою серед українських правоохоронців. Так, наприклад, заступники Директора НАБУ отримують від 199 до 284 тис. грн. А решта керівників від 130 до 150 тис. грн. В Бюро не уточнюють, чи включають в себе ці цифри ПДФО та військовий збір (19,5%), однак наголошують, що станом на сьогодні жодні премії та інші стимулюючі виплати, не передбачені Законом, в НАБУ не нараховуються та не виплачуються.

Разом з тим зарплати в інших відносно нещодавно створених правоохоронних органах дещо менші. Зокрема в Бюро економічної безпеки Директор отримує 126 тис. грн. Його заступники – від 155 до 162 тис. грн на місяць. Приблизно на такому ж рівні коливаються зарплати решти керівництва Бюро: Керівник Департаменту організаційного забезпечення діяльності – 151 тис. грн, Керівник Управління оперативної підтримки 146 тис. грн.

Слід відзначити, що в Державному бюро розслідувань інформацію про заробітні плати надавати відмовились, зазначивши, що вона є службовою, тож не підлягає розголошенню. Також в ДБР наголосили, що серед іншого, «надання запитуваної інформації щодо працівників ДБР може становити пряму загрозу їхньому життю та здоровʼю у звʼязку з високою ймовірністю вчинення стосовно них кримінальних правопорушень у випадку загрози тимчасової окупації». Відомо лише, що заробітну плату фахівці Бюро отримують з усіма надбавками та преміями.

В аутсайдерах по заробітній платі вже не перший рік залишаються поліцейські та військовослужбовці. Їх грошове забезпечення складає в середньому 20-30 тис. грн на місяць, за виключення тих осіб, що несуть службу безпосередньо в зоні бойових дій.

Що стосується Офісу Генерального прокурора – їх зарплати складають 35 тис. гривень на місяць. Що, за словами Генерального прокурора Руслана Кравченко, є несправедливим.

Нагадаємо, видатки держбюджету на наступний рік становлять 4 трлн 767,3 млрд грн. Це на 2,4% більше порівняно з 2025 роком. Серед них значно збільшились видатки на ДБР – 4,7 млрд (+23,1%), НАБУ, НАЗК (+37% та +9% відповідно, 2,5 млрд грн і 1,5 млрд грн). Водночас дещо менше коштів відносно минулого року отримає МВС – 523,3 млрд (-1,4%), Міноборони – 1 трлн 924,6 млрд гривень (-13,40,6%), Головне управління розвідки – 29,7 млрд (-0,1%), СБУ – 43,3 млрд (-2,8%).