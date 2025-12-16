Головна Гроші Економіка
Витрати газорозподільних компаній фактично перекладаються на бізнес – Оринчак

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Витрати газорозподільних компаній фактично перекладаються на бізнес – Оринчак
Мораторій на підвищення тарифів для населення діє
фото: depositphotos.com

За словами засновниці Національної асоціації добувної промисловості, різниця між фіксованою ціною для населення та реальними витратами газорозподільних компаній компенсується за рахунок бізнесу

Мораторій на підвищення тарифів для населення призводить до крос-субсидування, за якого зростаючі витрати газорозподільних компаній перекладаються на промисловість та бізнес. Про це заявила засновниця Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

Відповідаючи на запитання щодо того, як у таких умовах має працювати бізнес, Оринчак зазначила, що йдеться не про припущення, а про об’єктивну реальність.

«Я з вами погоджуюсь, що це не просто враження, це факт. І ми спостерігаємо класичне таке крос-субсидування», – сказала вона.

За її словами, практика крос-субсидування застосовується і в інших країнах, однак в Україні вона посилюється дією мораторію на підвищення тарифів для населення.

«В нас на сьогоднішній день діє мораторій на підвищення тарифів для населення. Тобто ціна газу зафіксована, ще раз повторюсь, 7,96 грн, майже 8 грн за кубометр газу. Це ціна зафіксована, від НАК «Нафтогазу України», – пояснила Оринчак.

За словами Оринчак, різниця між зафіксованою ціною для населення та реальними витратами газорозподільних компаній компенсується за рахунок бізнесу.

«І оцей дефіцит перекладається на плечі, звичайно, промисловості, аграріїв, бізнесу різного», – підкреслила вона.

Оринчак наголосила, що без прозорого перегляду підходів до тарифоутворення та механізмів компенсації така модель створює додаткові ризики для конкурентоспроможності українського бізнесу та інвестиційного клімату.

