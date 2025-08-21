Головна Гроші Особисті фінанси
Українці почали більше витрачати грошей: як зріс середній чек

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Українці почали більше витрачати грошей: як зріс середній чек
Українці стали більше більше витрачати грошей
фото: РБК-Україна

Українці стали менше здійснювати переказів «з картки на картку» 

У першому півріччі 2025 року середній чек при оплаті картками в магазинах України зріс до 342 гривень, а от середня сума переказу з картки на картку впала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НБУ.

Протягом січня – липня середня сума однієї операції становила:

  • у торговельній та сервісній мережах – 342 грн (у першому півріччі 2024 року – 321 грн);
  • переказ «з картки на картку» – 1 835 грн (у першому півріччі 2024 року – 1 936 грн);
  • оплата товарів та послуг в інтернеті – 589 грн (у першому півріччі 2024 року – 543 грн).

Куди українці витрачають гроші

Нацбанк зазначив, що в першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торгівельній та сервісній мережах – 73,9% та 49,9% відповідно.

Перекази «з картки на картку» в першому півріччі 2025 року становили менше десятини за кількістю (7,6%) та менше третини за сумою (27,4%), а оплата товарів і послуг в інтернеті – 16,1% за сумою та 13,8% за кількістю.

Нагадаємо, з 28 червня 2025 року на всій території Європейського Союзу діють нові правила щодо доступності цифрових послуг і пристроїв. Основна мета – полегшити доступ до технологій для людей з різними типами інвалідності. Термінали та банкомати повинні бути адаптовані до потреб людей з різними типами обмежень: рухливими, сенсорними або когнітивними.

Теги: гроші інтернет українці

