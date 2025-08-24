Головна Гроші Особисті фінанси
Суд зобов'язав чоловіка повернути понад 70 тисяч гривень пенсії: у чому причина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Суд зобов’язав чоловіка повернути понад 70 тисяч гривень пенсії: у чому причина
Київський районний суд Харкова став на бік Пенсійного фонду й зобов’язав чоловіка повернути державі кошти
фото: glavcom.ua

Харків’янин отримував пенсію по інвалідності, але втратив право на виплати заднім числом

У Харкові суд зобов’язав місцевого жителя повернути Пенсійному фонду 70 347 гривень переплати пенсії по інвалідності. Виплати здійснювалися від червня 2023 року, однак право на них чоловік втратив заднім числом. Як інформує «Главком», про це повідомило видання «На пенсії».

Як з’ясувалося, у червні 2023 року харків’янину було призначено пенсію по інвалідності на підставі заяви та медичних документів. Проте в листопаді 2024 року розширена медико-соціальна експертна комісія переглянула його стан і скасувала інвалідність з датою відліку ще з 12 червня 2023 року. Таким чином, усі нарахування після цього дня виявилися неправомірними.

За період з червня 2023-го по липень 2024 року виникла переплата у понад 70 тисяч гривень. Пенсійний фонд Харківської області вимагав повернути кошти добровільно, однак чоловік цього не зробив. У відомстві наголосили, що переплата виникла не через помилку працівників ПФУ, а через відсутність у відповідача законних підстав на отримання виплат.

Київський районний суд Харкова став на бік Пенсійного фонду й зобов’язав чоловіка повернути державі кошти. У рішенні зазначено, що пенсія була виплачена не через рахункову помилку органу, а внаслідок порушення з боку відповідача, який продовжував отримувати гроші після втрати права на них.

За словами експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна, подібна практика застосовується регулярно. Відповідно до закону, надмірно виплачені пенсії можуть бути повернуті як добровільно, так і стягнені за рішенням Пенсійного фонду чи суду.

Раніше повідомлялося, що в Україні особи, визнані борцями за незалежність України, яких комуністичним режимом було ув’язнено за їх переконання, встановлено надбавку до пенсії в розмірі 4200 грн.

Нагадаємо, що якщо особі не вистачає страхового стажу для пенсії, його можна докупити. Для цього фізична особа повинна звернутися до податкового органу та укласти договір добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.

Теги: гроші Пенсійний фонд пенсія

