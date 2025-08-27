Головна Гроші Економіка
Курс валют на 27 серпня: скільки коштує долар та євро

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Курс валют на 27 серпня: скільки коштує долар та євро
Регулятор змінив ціну долара та євро
За даними НБУ, вартість долара та євро змінилась

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 27 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

  • Курс долара на 27 серпня 2025 року встановлено: 41,4047 грн за $1.
  • Курс євро на 27 серпня 2025 року встановлено: 48,2655 грн за €1.
  • Курс польського злотого на 27 серпня 2025 року встановлено: 11,3285 грн за zł1.
  • Курс англійського фунта стерлінгів на 27 серпня 2025 року встановлено: 55,8549 грн за £.
  • Курс японської єни на 27 серпня 2025 року встановлено: 0,28 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу гривні до іноземних валют

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
Нагадаємо, станом на 26 серпня курс долара був встановлений 41,4300  грн за $1. Євро коштувало 48,4731 грн за €1.

Зазначимо, що Національний банк України в межах планового випуску з 21 серпня 2025 року вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. Відтепер у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 20 гривень можна побачити патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям слава!».

Національний банк з 1 жовтня 2025 року поступово почне вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Також припиниться їх карбування. Банки зможуть приймати ці монети від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій. Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг.

