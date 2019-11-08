Ремонт за 60 млн грн і обладнання на 56 млн грн: як змінилася лікарня швидкої допомоги (фото)



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Встановлено медичне обладнання для відремонтованого відділення невідкладної допомоги Фото: пресслужба мера Києва

На базі лікарні допомога надається в 14 стаціонарних відділеннях

Протягом останніх трьох років міська влада значно поліпшила матеріально-технічну базу Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час огляду відремонтованих відділень лікарні.

За його словами, в багатьох приміщеннях лікарні, побудуваної в 1985 році, капітальний ремонт з того часу не робили. Також застарілим було і обладнання, що не відповідало сучасним вимогам екстреної медицини. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Протягом останніх трьох років міська влада значно поліпшила матеріально-технічну базу лікарні. Здійснили повну реконструкцію відділення реанімації та приймального відділення. Тут працює абсолютно нова бактеріологічна лабораторія із оновленим обладнанням. 61 мільйон гривень протягом трьох років виділили на капремонт відділень. Встановили сучасну пожежну сигналізацію, нові ліфти. Капітально відремонтували дах будівлі, побутові приміщення. Придбали в лікарню два потужних дизель-генератори. Навіть зробили спеціальний теплий бокс, аби пацієнтів зі швидкої одразу доставляти в операційні», - сказав Кличко.

Сьогодні на базі лікарні допомога надається в 14 стаціонарних відділеннях. Протягом 2018 року тут надали медичну допомогу понад 57 тисячам хворим. Провели майже 10 тисяч операцій та 11 тисяч оперативних втручань. А за 9 місяців цього року надана медична допомога понад 40 тисячам людей.

«Цього року закупили та встановили медичне обладнання для відремонтованого відділення невідкладної допомоги загальною вартістю 56 мільйонів гривень. Також, за кошти місцевого бюджету придбали магнітно-резонансний томограф, спірально-комп'ютерний томограф, 2 рентгенівських апарати, апарати штучної вентиляції легень, систему діагностики та багато іншого. Все це дозволяє робити швидку діагностику та операції, які ще декілька років тому робили тільки за кордоном», - зазначив мер столиці.

Також, аби збільшити простір для медичних потреб, частину комор та складів перенесли в підвальні приміщення. Виконані роботи із зовнішнього утеплення фасадів будівлі, встановлені металопластикові вікна та дверні блоки.