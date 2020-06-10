МВФ вже відправив перший транш Україні



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Представник України в МВФ зазначив, що затверджена МВФ кредитна програма для України стала найбільшою програмою, яку фонд погодив від початку коронавірусної кризи (з 26 березня)

Перший транш становить, що отримає український уряд становить $2,1 млрд

Міжнародний валютний фонд Перший вже надіслав на рахунки українського уряду перший транш з нової кредитної програми stand-by. Про це повідомив представник України в МВФ Владислав Рашкован.

«Перший транш у розмірі $2,1 мільярда вже спрямовано до України. Буде на рахунках уряду з урахуванням часової різниці та швидкості проходження коштів у міжнародних платіжних системах», — повідомив Рашкован у Facebook.

Представник України в МВФ зазначив, що затверджена МВФ кредитна програма для України стала найбільшою програмою, яку фонд погодив від початку коронавірусної кризи (з 26 березня).

«Крім цього, це перша структурна програма МВФ від початку кризи, адже до цього фонд погоджував лише програми екстреного фінансування для підтримки країн, що постраждали від коронавірусу», - поінформував Рашкован.

До відома, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що меморандум з МВФ відкриває для України додаткові фінансові можливості.

Нагадаємо, вночі 10 червня Рада директорів МВФ погодила нову кредитну програму для України розміром 5 мільярдів доларів та терміном на 1,5 роки. Перший транш МВФ має скласти 2,1 мільярда доларів (що на 200 мільйонів доларів більше, аніж очікувалося раніше).

також варто відзначити, що МВФ різко погіршив прогноз для економіки України. У 2020 році очікується падіння валового внутрішнього продукту України на 8,2%. Раніше МВФ прогнозував падіння на рівні 7,7%.