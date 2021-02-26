Радник Єрмака придумав, як змусити олігархів розвивати Україну
Милованов впевнений: чим більша інвестицій, тим більшою буде мотивація у корупціонерів та олігархів розвивати Україну
Мотивувати і стимулювати українських олігархів вкладати гроші у власну державу можливо за умови залучення більшої кількості іноземних інвесторів у нашу економіку.
Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Тимофій Милованов, ексміністр економіки та аграрної політики.
«Чим більше буде інвестицій, тим більша мотивація буде у наших корупціонерів та олігархів розвивати Україну, а не намагатися перетягнути маленьку ковдру на себе. Я є прихильником такого «радикального конструктивізму», – заявив ексміністр.
Милованов наголошує, що у питанні інвестицій дуже важлива довіра і перекриття корупційних схем, повинні бути гарантії, що ці інвестиції не вкрадуть. «Зараз в Техасі через рекордно низькі температури виявилося, що інфраструктура не готова – все полопалося, зникла електроенергія… У нас насправді існує системна проблема – труби лопаються і нам потрібні інвестиції. Для цього потрібні проєкти та довіра до того, що ці інвестиції не вкрадуть, ніхто нічого не «відіжме» і так далі. Тому поїздка нашої делегації в ОАЕ є такою важливою, тепер треба виконати ті зобов’язання, які ми взяли… При цьому не треба дивитися на інвестиції з Еміратів як заміну грошам МВФ – нам потрібно і те, і друге. Нам потрібне фінансування МВФ, потрібні ті реформи, на які ми погодилися. Вони насамперед нам потрібні, а не фонду. Але одночасно нам потрібні інвестиції з інших країн під конкретні проєкти і потрібно довго для цього готуватися.», – вважає ексурядовець.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в ході робочого візиту в Об’єднані Арабські Емірати підписав меморандумів та контрактів на загальну суму понад три мільярди доларів США. Були підписані меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України та інвестиційним фондом Mubadala. Вони спрямовані на поглиблення співпраці в межах опрацювання перспективних інвестиційних проєктів та участі еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні.
Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з компанією Intelmax Management Consulting, який передбачає співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку та прозорість. Планується також впровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги.
Також були підписані документи у галузі оборони, в рамках яких, зокрема, обговорювалася можливість побудови спільних заводів за межами України.
Крім того, підписано меморандум в аграрній сфері, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки
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