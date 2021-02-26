Радник Єрмака придумав, як змусити олігархів розвивати Україну

Милованов впевнений: чим більша інвестицій, тим більшою буде мотивація у корупціонерів та олігархів розвивати Україну

Мотивувати і стимулювати українських олігархів вкладати гроші у власну державу можливо за умови залучення більшої кількості іноземних інвесторів у нашу економіку.

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Тимофій Милованов, ексміністр економіки та аграрної політики.

«Чим більше буде інвестицій, тим більша мотивація буде у наших корупціонерів та олігархів розвивати Україну, а не намагатися перетягнути маленьку ковдру на себе. Я є прихильником такого «радикального конструктивізму», – заявив ексміністр.

Милованов наголошує, що у питанні інвестицій дуже важлива довіра і перекриття корупційних схем, повинні бути гарантії, що ці інвестиції не вкрадуть. «Зараз в Техасі через рекордно низькі температури виявилося, що інфраструктура не готова – все полопалося, зникла електроенергія… У нас насправді існує системна проблема – труби лопаються і нам потрібні інвестиції. Для цього потрібні проєкти та довіра до того, що ці інвестиції не вкрадуть, ніхто нічого не «відіжме» і так далі. Тому поїздка нашої делегації в ОАЕ є такою важливою, тепер треба виконати ті зобов’язання, які ми взяли… При цьому не треба дивитися на інвестиції з Еміратів як заміну грошам МВФ – нам потрібно і те, і друге. Нам потрібне фінансування МВФ, потрібні ті реформи, на які ми погодилися. Вони насамперед нам потрібні, а не фонду. Але одночасно нам потрібні інвестиції з інших країн під конкретні проєкти і потрібно довго для цього готуватися.», – вважає ексурядовець.