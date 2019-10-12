Народний депутат від «Слуги народу» хоче скасувати військовий збір



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Військовий збір та податок на доходи фізичних осіб дублюють один одного

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський зареєстрував у Верховній Раді два суміжних законопроєкти №2252 та №2253 про внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів щодо скасування військового збору платниками податків.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Як зазначається у пояснювальній записці до одного із законопроєктів, правова природа військового збору, за оцінкою експертів та практиків, є незрозумілою, оскільки військовий збір фактично повторює фіскальні функції податку на доходи фізичних осіб через однакові об’єкти оподаткування. З огляду на зазначене, фонд заробітної плати зазнає надмірного податкового навантаження в порівнянні з рівнем оподаткування вказаних доходів в інших країнах світу, що значно погіршує конкурентоспроможність вітчизняних підприємств та товарів на міжнародних ринках. Це також стає фактором значної долі тіньової економіки країни, зокрема і тіньових зарплат, що видаються «в конвертах».

При цьому, військовий збір та податок на доходи фізичних осіб, як зазначалось вище, дублюють один одного, що призводить до подвійного оподаткування одного й того ж об’єкту оподаткування – заробітної плати, винагороди за цивільно-правовими угодами тощо.

На думку автора законопроєкту, компенсувати військовий збір можливо за рахунок позитивної тенденції росту економіки, а також за рахунок скорочення тіньових схем через зменшення податкового навантаження на фонд заробітної плати платників податків.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський пропонує парламенту запровадити 1%-й збір із готівки валютообмінних операцій на розвиток спорту.